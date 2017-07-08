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В США создали гигантскую модель Солнечной системы

08.07.2017 Части света   Нет комментариев


Кинематографисты из Лос-Анджелеса создали первую в мире масштабную модель Солнечной системы. Она расположена в пустыне Блэк Рок в Неваде, а ее площадь превышает десять квадратных километров.

«На дне высохшего озера в штате Невада группа друзей строит первый макет Солнечной системы со всеми планетными орбитами», — сообщает Уайли Оверстрит в короткометражном фильме, посвященном модели в пустыне Блэк Рок.

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Строительством масштабной модели занималась группа из пяти друзей. Они хотели получить более точное представление о соотнесении размеров небесных тел и расстояния между ними в Солнечной системе.

Земля в представленной модели является мраморным шаром диаметром около 1,2 сантиметра. Другие планеты и Солнце представлены аналогичными шарами, а также лампочками. Их размеры и расстояния между ними соответствуют таковым в реальной ситуации.

В США создали гигантскую модель Солнечной системы

Так, в модели энтузиастов Меркурий, Венера и Земля расположены от Солнца на расстоянии 6,8 метра, 13,6 метра и 17,6 метра от Солнца, соответственно. Нептун, Юпитер и Сатурн находятся от светила на расстоянии в 5,6 километра, 0,9 километра и 1,8 километра.

В действительности расстояние между, например, Солнцем и Землей равняется 150 миллионам километров. Так, масштаб представленной кинематографистами модели примерно равен 1:8500000000.

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