Сноуден рассказал почему мы не находим инопланетян

По мнению Сноудена, на высоком этапе развития общества начинают осознавать, что их каналы связи нужно кодировать. «Если инопланетная цивилизация пытается прослушать другие цивилизации, или наша цивилизация пытается прослушать инопланетян, то в развитии общества есть лишь один короткий период, когда все его коммуникации рассылаются при помощи самых примитивных и самых незащищённых средств», — отметил Сноуден.

Поэтому, по его мнению, если инопланетные цивилизации существуют, всех их коммуникации являются «кодированными по умолчанию». А это может привести к тому, что подобные сигналы станут неотличимыми от «фонового космического микроволнового излучения».

«Если взглянуть на кодированную коммуникацию, если она как следует кодирована, то на самом деле невозможно сказать, что она кодированная, — сказал Эдвард Сноуден. – Нельзя отличить как следует закодированную коммуникацию от произвольных проявлений».

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании. Эти данные он получил, лично работая в программах по сбору данных.