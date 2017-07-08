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Сноуден рассказал почему мы не находим инопланетян

08.07.2017 Части света   Нет комментариев

Сноуден рассказал почему мы не находим инопланетян

Причиной, по которой мы не можем обнаружить сигналы других цивилизаций, может быть кодирование, которым пользуются инопланетяне. Такое мнение бывший сотрудник американских спецслужб, разоблачитель массовой слежки Эдвард Сноуден выразил в интервью астрофизику Нилу Деграссу Тайсону в рамках его подкаста. Сноуден, находящийся в России, разговаривал с учёным в Нью-Йорке при помощи канала связи через мобильного робота.

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По мнению Сноудена, на высоком этапе развития общества начинают осознавать, что их каналы связи нужно кодировать. «Если инопланетная цивилизация пытается прослушать другие цивилизации, или наша цивилизация пытается прослушать инопланетян, то в развитии общества есть лишь один короткий период, когда все его коммуникации рассылаются при помощи самых примитивных и самых незащищённых средств», — отметил Сноуден.

Поэтому, по его мнению, если инопланетные цивилизации существуют, всех их коммуникации являются «кодированными по умолчанию». А это может привести к тому, что подобные сигналы станут неотличимыми от «фонового космического микроволнового излучения».

«Если взглянуть на кодированную коммуникацию, если она как следует кодирована, то на самом деле невозможно сказать, что она кодированная, — сказал Эдвард Сноуден. – Нельзя отличить как следует закодированную коммуникацию от произвольных проявлений».

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании. Эти данные он получил, лично работая в программах по сбору данных.

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Метки:  инопланетян, находим, Почему, рассказал, Сноуден

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