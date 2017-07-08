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Сноуден рассказал почему мы не находим инопланетян
08.07.2017 Части света
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Причиной, по которой мы не можем обнаружить сигналы других цивилизаций, может быть кодирование, которым пользуются инопланетяне. Такое мнение бывший сотрудник американских спецслужб, разоблачитель массовой слежки Эдвард Сноуден выразил в интервью астрофизику Нилу Деграссу Тайсону в рамках его подкаста. Сноуден, находящийся в России, разговаривал с учёным в Нью-Йорке при помощи канала связи через мобильного робота. :
По мнению Сноудена, на высоком этапе развития общества начинают осознавать, что их каналы связи нужно кодировать. «Если инопланетная цивилизация пытается прослушать другие цивилизации, или наша цивилизация пытается прослушать инопланетян, то в развитии общества есть лишь один короткий период, когда все его коммуникации рассылаются при помощи самых примитивных и самых незащищённых средств», — отметил Сноуден.
Поэтому, по его мнению, если инопланетные цивилизации существуют, всех их коммуникации являются «кодированными по умолчанию». А это может привести к тому, что подобные сигналы станут неотличимыми от «фонового космического микроволнового излучения».
«Если взглянуть на кодированную коммуникацию, если она как следует кодирована, то на самом деле невозможно сказать, что она кодированная, — сказал Эдвард Сноуден. – Нельзя отличить как следует закодированную коммуникацию от произвольных проявлений».
Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании. Эти данные он получил, лично работая в программах по сбору данных.
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