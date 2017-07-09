Открыта одна из самых ярких видимых далеких галактик Вселенной

«Это один из немногих известных примеров галактик с высокой наблюдаемой яркостью, а также с высокой собственной светимостью, — сказал Руи Маркес Чавес (Rui Marques Chaves), докторант IAC-ULL и главный автор нового исследования. – Эти наблюдения позволили нам определить ключевые свойства наблюдаемой системы за очень короткое время».

Для наблюдений этой системы ученые использовали два телескопа, находящихся в Обсерватории Роке-де-лос-Мучачос: Gran Telescopio CANARIAS (GTC) и William Herschel Telescope (WHT). Эта система сформирована массивной эллиптической галактикой, лежащей на расстоянии 5400 миллионов световых лет, и расположенной позади неё галактикой BG1429+1202, испускающей Лайман-альфа излучение и находящейся на расстоянии примерно 11400 миллионов световых лет от нас. Линзирующая галактика дает четыре отчетливых изображения этой далекой галактики (левая часть врезки на фото), при этом регистрируемый световой поток возрастает в 9 раз, по сравнению с гипотетическим сценарием отсутствия этой природной гравитационной линзы (правая часть врезки).