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Открыта одна из самых ярких видимых далеких галактик Вселенной
09.07.2017 Части света
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Международная команда исследователей, возглавляемая учеными из Канарского института астрофизики (Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC) Университета Ла-Лагуны (University of La Laguna, ULL), оба научных учреждения Испания, открыла одну из самых ярких «неактивных» галактик ранней Вселенной. Обнаружение галактики BG1429+1202 стало возможным, благодаря «помощи» со стороны массивной эллиптической галактики, лежащей вдоль линии наблюдения этого космического объекта, которая в этом случае действовала подобно линзе, увеличивая яркость далекого объекта и искажая его наблюдаемую форму. Эти результаты являются частью проекта BELLS GALLERY, основанного на анализе более 1,5 миллиона спектров галактик, полученных при помощи Слоуновского цифрового обзора неба (Sloan Digital Sky Survey, SDSS). :
«Это один из немногих известных примеров галактик с высокой наблюдаемой яркостью, а также с высокой собственной светимостью, — сказал Руи Маркес Чавес (Rui Marques Chaves), докторант IAC-ULL и главный автор нового исследования. – Эти наблюдения позволили нам определить ключевые свойства наблюдаемой системы за очень короткое время».
Для наблюдений этой системы ученые использовали два телескопа, находящихся в Обсерватории Роке-де-лос-Мучачос: Gran Telescopio CANARIAS (GTC) и William Herschel Telescope (WHT). Эта система сформирована массивной эллиптической галактикой, лежащей на расстоянии 5400 миллионов световых лет, и расположенной позади неё галактикой BG1429+1202, испускающей Лайман-альфа излучение и находящейся на расстоянии примерно 11400 миллионов световых лет от нас. Линзирующая галактика дает четыре отчетливых изображения этой далекой галактики (левая часть врезки на фото), при этом регистрируемый световой поток возрастает в 9 раз, по сравнению с гипотетическим сценарием отсутствия этой природной гравитационной линзы (правая часть врезки).
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