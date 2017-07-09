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Ученые впервые анализируют метеориты, упавшие на Землю более 466 млн лет назад

09.07.2017 Части света   Нет комментариев

Ученые впервые анализируют метеориты, упавшие на Землю более 466 млн лет назад

466 миллионов лет назад в космосе произошло гигантское столкновение. Некое космическое тело врезалось в астероид, который в результате столкновения распался на фрагменты, часть которых упала на Землю в эпоху динозавров.  Но что собой представляли те метеориты, которые падали на поверхность нашей планеты до этого гигантского древнего столкновения? В новом исследовании ученые впервые проанализировали распределение составов метеоритов, падающих на Землю соответственно до и после этого космического столкновения.

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Главный автор работы Филипп Хек (Philipp Heck) из Филдовского музея естественной истории, г. Чикаго, США, говорит: «Мы обнаружили, что поток метеоритов, то есть распределение метеоритов по разновидностям, существенно отличался от того потока, который мы наблюдаем сегодня».

Метеориты возрастом свыше 466 миллионов лет весьма редки, однако чуть чаще можно встретить микрометориты этой эпохи – крохотные камни размером менее 2 миллиметров. Хек вместе с его шведскими и российскими коллеги смог собрать достаточное для исследования количество древних микрометеоритов. Образцы микрометеоритов затем были растворены в кислоте, при этом в нерастворимом остатке остались лишь микроскопические кристаллы минерала хромита, имеющего свойство оставаться химически неизменным в течение очень долгого времени. Анализ химического состава этого минерала показал, что метеориты и микрометеориты, падающие на Землю 466 миллионов лет назад, существенно отличались от тех, что падали в более позднее время. 34 процента метеоритов, падавших на Землю до столкновения, относятся к классу примитивных ахондритов – в то время как сегодня лишь 0,45 процента метеоритов, падающих на Землю, относятся к этому типу. Другие древние метеориты оказались осколками Весты – самого яркого астероида, видимого с Земли – которая также испытала столкновение, произошедшее примерно один миллиард лет назад.

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Метки:  анализируют, Впервые, Метеориты, упавшие, Ученые

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