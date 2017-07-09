Предполагаемая молодая звезда на самом деле оказалась древней

Согласно этому новому исследованию, проведенному доктором Клаусом Фурманом (Klaus Fuhrmann) и профессором доктором Рольфом Чини (Rolf Chini), ошибка при первоначальном определении возраста звезды 49 Весов связана с тем, что эта звезда на самом деле представляет собой двойную звездную систему. Этот факт был доказан в 2016 г. другой исследовательской группой. В своем исследовании Фурман и Чини показывают механизм, при помощи которого звезда-компаньон звезды 49 Весов помешала верно определить возраст этой звезды.

Компаньоном звезды 49 Весов является почти потухшая звезда, которая почти неразличима при наблюдениях. К концу своего жизненного цикла эта звезда сбросила часть своей материи на звезду 49 Весов, поэтому вместо определения возраста яркой компоненты системы ученые, по сути, определили при помощи спектроскопических методов возраст звезды-компаньона, сформировавшейся во Вселенной значительно позднее, чем звезда 49 Весов, указывают авторы в своем исследовании.