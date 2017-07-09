Нашествие «морских огурчиков» и другие странные океанские аномалии в США за последние годы







Западное побережье США наводнили огнетелки, или пиросомы — колониальные водоплавающие, похожие на продолговатую губку, которых американские рыбаки называют «морскими огурчиками». Нашествие этих существ мешает рыбному промыслу региона и вызывает опасения океанологов. Однако им не привыкать — Тихоокеанское побережье Америки уже не первый раз попадает в сводки новостей из-за необычного поведения морской фауны.

Беспозвоночные мигранты: что стоит за нашествием «морских огурчиков» на Западное побережье США

Слишком много «огурчиков»

Рыбаки на всём протяжении Тихоокеанского побережья США сообщают о взрывном росте популяции «морских огурчиков» — огнетелок, или пиросом — свободноплавающих животных. Скопления колоний «огурчиков» достигли таких размеров и плотности, что рыбаки не могут заниматься своим привычным промыслом.

На прибрежные пляжи от Орегона до Калифорнии волнами выбрасывает огромные колонии пиросом. Опасения начали высказывать и американские океанологи.

«Мы сбиваемся с ног, чтобы узнать как можно больше о пиросомах, пока у нас есть такая возможность. Если они будут продолжать наблюдаться в таком количестве, как это затронет экосистему и каков будет экономический урон для рыбного промысла? Сейчас у нас сплошные неизвестные, это цветение просто удивительно», — приводит газета The Guardian слова Хиллари Соренсен из Орегонского университета, занимающегося этой проблемой.

Пиросомы на деле являются трубообразными колониями маленьких организмов, размножающихся самоклонированием. Некоторые дайверы в ходе своих погружений встречали пиросом длиной до 30 метров, напоминающих огромных червей.

Установить, какую площадь сейчас занимает цветение пиросом, не представляется возможным, однако рыбаки сообщают, что скопление простирается «до самого горизонта».

Многие молодые учёные-океанологи видят пиросом первый раз в жизни, поэтому такой взрыв популяции произвёл на них неизгладимое впечатление.

«Обычно ими не интересуются, поэтому люди не привыкли к этим существам, хотя они мешают рыбакам и привлекают внимание своим свечением. В этом случае не думаю, что кто-то может назвать причину этого цветения. Это очень необычно. Возможно, это природный феномен. Такие огромные количества указывают на то, что это не является естественным процессом», — заключает Соренсен.

Плавящиеся звёзды

Штаты на Тихоокеанском побережье не первый раз переживают необычные изменения в морской фауне. С 2013 по 2015 год некоторые СМИ сообщали о странной эпидемии среди морских звёзд разных видов, обитающих на океанском дне у Западного побережья США. Они буквально плавились под воздействием неизвестной болезни.

Некоторые СМИ опубликовали предположения учёных о том , что её возбудителем мог стать доселе неизвестный науке вирус, однако результаты исследований эту версию не подтвердили. Несмотря на это, предположение о вирусе стало доминирующей версией.

В 2015 году портал Infowars журналиста Алекса Джонса обратил внимание на то, что ни в одной из публикаций в качестве возможного фактора не упоминалась авария на «Фукусиме» и выброс радиации в океан.

В докладе Йельского университета от 2011 года Элизабет Гроссман утверждала, что радиация способна нанести вред морским обитателям — даже несмотря на рассеивание.

«Заражённая вода из ядерного комплекса «Фукусима» продолжает поступать в Тихий океан, и учёные обеспокоены её возможным воздействием на морскую жизнь. Несмотря на большую степень рассеивания радиоактивных материалов в морской воде, уже есть признаки того, что ядерные изотопы двигаются по пищевой цепочке среди морской фауны», — писала Гроссман.

Исследователь также упомянула, что похожий случай массовой гибели морских обитателей в Белом море в 1990-х годах был определён российскими учёными как последствие загрязнения воды, в том числе и радиоактивными материалами.

В 2016 году изотоп цезия, характерный для загрязнения после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии, обнаружен по ту сторону Тихого океана у берегов Канады спустя 5 лет после катастрофы.

Потеря популяции

В январе 2017 года министр торговли США Пенни Прицкер установила, что на Аляске, в Калифорнии и Вашингтоне девять крупных рыболовных хозяйств, занимающихся промыслом лосося и краба, разорились из-за «внезапного падения популяции и потери доступа к местам нереста».

Из-за этого рыболовецким хозяйствам пришлось обратиться за финансовой помощью к конгрессу США. Главный удар на себя приняла Аляска. В 2016 году добыча лосося в Кодиаке, заливе Принца Вильгельма и в заливе Кука упала настолько резко, что привела в замешательство не только рыбаков и океанологов.

Агентство Bloomberg тогда же сообщило, что топливо из повреждённых реакторов начнут извлекать не раньше 2021 года, а вся операция по очистке может занять до 40 лет. Демонтаж реакторов обойдётся в 8 трлн йен (около $70,4 млрд), говорилось в декабрьском отчёте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Находки, которые могут быть последствием аварии на «Фукусиме», обнаруживают не только в Тихом океане. Газета University Herald сообщила, что в Университете Роттердама была собрана группа учёных для изучения фотографий двухголового детёныша морской свиньи (семейство морских млекопитающих подотряда зубатых китов).

Фотографии были сделаны рыбаками в Северном море, а само животное им пришлось выбросить обратно из-за строгих законов, касающихся рыбного промысла.