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Нашествие «морских огурчиков» и другие странные океанские аномалии в США за последние годы
09.07.2017 Новости
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Западное побережье США наводнили огнетелки, или пиросомы — колониальные водоплавающие, похожие на продолговатую губку, которых американские рыбаки называют «морскими огурчиками». Нашествие этих существ мешает рыбному промыслу региона и вызывает опасения океанологов. Однако им не привыкать — Тихоокеанское побережье Америки уже не первый раз попадает в сводки новостей из-за необычного поведения морской фауны.
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Слишком много «огурчиков»
Рыбаки на всём протяжении Тихоокеанского побережья США сообщают о взрывном росте популяции «морских огурчиков» — огнетелок, или пиросом — свободноплавающих животных. Скопления колоний «огурчиков» достигли таких размеров и плотности, что рыбаки не могут заниматься своим привычным промыслом.
На прибрежные пляжи от Орегона до Калифорнии волнами выбрасывает огромные колонии пиросом. Опасения начали высказывать и американские океанологи.
«Мы сбиваемся с ног, чтобы узнать как можно больше о пиросомах, пока у нас есть такая возможность. Если они будут продолжать наблюдаться в таком количестве, как это затронет экосистему и каков будет экономический урон для рыбного промысла? Сейчас у нас сплошные неизвестные, это цветение просто удивительно», — приводит газета The Guardian слова Хиллари Соренсен из Орегонского университета, занимающегося этой проблемой.
Пиросомы на деле являются трубообразными колониями маленьких организмов, размножающихся самоклонированием. Некоторые дайверы в ходе своих погружений встречали пиросом длиной до 30 метров, напоминающих огромных червей.:
Установить, какую площадь сейчас занимает цветение пиросом, не представляется возможным, однако рыбаки сообщают, что скопление простирается «до самого горизонта».
Многие молодые учёные-океанологи видят пиросом первый раз в жизни, поэтому такой взрыв популяции произвёл на них неизгладимое впечатление.
«Обычно ими не интересуются, поэтому люди не привыкли к этим существам, хотя они мешают рыбакам и привлекают внимание своим свечением. В этом случае не думаю, что кто-то может назвать причину этого цветения. Это очень необычно. Возможно, это природный феномен. Такие огромные количества указывают на то, что это не является естественным процессом», — заключает Соренсен.
Плавящиеся звёзды
Штаты на Тихоокеанском побережье не первый раз переживают необычные изменения в морской фауне. С 2013 по 2015 год некоторые СМИ сообщали о странной эпидемии среди морских звёзд разных видов, обитающих на океанском дне у Западного побережья США. Они буквально плавились под воздействием неизвестной болезни.
Некоторые СМИ опубликовали предположения учёных о том , что её возбудителем мог стать доселе неизвестный науке вирус, однако результаты исследований эту версию не подтвердили. Несмотря на это, предположение о вирусе стало доминирующей версией.
В 2015 году портал Infowars журналиста Алекса Джонса обратил внимание на то, что ни в одной из публикаций в качестве возможного фактора не упоминалась авария на «Фукусиме» и выброс радиации в океан.
В докладе Йельского университета от 2011 года Элизабет Гроссман утверждала, что радиация способна нанести вред морским обитателям — даже несмотря на рассеивание.
«Заражённая вода из ядерного комплекса «Фукусима» продолжает поступать в Тихий океан, и учёные обеспокоены её возможным воздействием на морскую жизнь. Несмотря на большую степень рассеивания радиоактивных материалов в морской воде, уже есть признаки того, что ядерные изотопы двигаются по пищевой цепочке среди морской фауны», — писала Гроссман.
Исследователь также упомянула, что похожий случай массовой гибели морских обитателей в Белом море в 1990-х годах был определён российскими учёными как последствие загрязнения воды, в том числе и радиоактивными материалами.
В 2016 году изотоп цезия, характерный для загрязнения после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии, обнаружен по ту сторону Тихого океана у берегов Канады спустя 5 лет после катастрофы.
Потеря популяции
В январе 2017 года министр торговли США Пенни Прицкер установила, что на Аляске, в Калифорнии и Вашингтоне девять крупных рыболовных хозяйств, занимающихся промыслом лосося и краба, разорились из-за «внезапного падения популяции и потери доступа к местам нереста».
Из-за этого рыболовецким хозяйствам пришлось обратиться за финансовой помощью к конгрессу США. Главный удар на себя приняла Аляска. В 2016 году добыча лосося в Кодиаке, заливе Принца Вильгельма и в заливе Кука упала настолько резко, что привела в замешательство не только рыбаков и океанологов.
Агентство Bloomberg тогда же сообщило, что топливо из повреждённых реакторов начнут извлекать не раньше 2021 года, а вся операция по очистке может занять до 40 лет. Демонтаж реакторов обойдётся в 8 трлн йен (около $70,4 млрд), говорилось в декабрьском отчёте Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
Находки, которые могут быть последствием аварии на «Фукусиме», обнаруживают не только в Тихом океане. Газета University Herald сообщила, что в Университете Роттердама была собрана группа учёных для изучения фотографий двухголового детёныша морской свиньи (семейство морских млекопитающих подотряда зубатых китов).
Фотографии были сделаны рыбаками в Северном море, а само животное им пришлось выбросить обратно из-за строгих законов, касающихся рыбного промысла.
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