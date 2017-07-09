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В Южной Африке родился «наполовину баран-наполовину человек»

09.07.2017 Новости   Нет комментариев



Жители области Леди Фрер (Lady Frere) в Восточно-Капской провинции (ЮАР) в ужасе от родившегося у овцы существа и уверены, что тут не обошлось без колдовства или скотоложества (зоофилия). Люди в панике и департамент сельского хозяйства провинции направил в регион своего представителя, чтобы тот выяснил, что произошло.

В Южной Африке родился "наполовину баран-наполовину человек"

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Многие из четырех тысяч фермеров Леди Фрер находятся в суеверном страхе с того дня, когда овца в одном из хозяйств родила безобразного детеныша, похожего на получеловека-полуживотное. Старейшины сразу же объявили, что это существо "посланник Дьявола". Паника после этого увеличилась и фотографии существа распространились по всей округе.

В Южной Африке родился "наполовину баран-наполовину человек"

Директор ветеринарной службы доктор Лубабало Мрвеби признает, что ягненок действительно невероятно похож на человека, но на самом деле в нем нет ничего человеческого.

— Это деформированный мертворожденный ягненок и его уродство лишь результат заражения овцы лихорадкой Рифт-Валли на ранней стадии беременности.  У овцы 28 пар хромосом, а у человека 23 пары и поэтому они ни в  коей мере не могут произвести общее потомство. Внешний облик этого детеныша полностью соответствует тем деформациям, которые могут возникнуть в результате инфекции на ранней стадии эмбрионального развития.

Далее доктор Мрвеби рассказал, что овцы вынашивают детенышей 5 месяцев, а значит зачатие было в конце декабря 2016 или в начале января 2017. В этот период в регионе много обильных осадков и много мошек, которые являются разносчиками вирусов лихорадки Рифт-Валли.

Департамент ветеринарии проведет вскрытие, его результаты будут обнародованы специально для тех жителей Леди-Фрер, которые верят в "колдовство". Тем временем один из местных жителей заявил, что люди будут полны страха до тех пор пока это существо не сожгут.

В Южной Африке родился "наполовину баран-наполовину человек"

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Метки:  Африке, баран-наполовину, наполовину, Родился, Человек

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