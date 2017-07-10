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Забывать информацию так же важно, как и запоминать

10.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Забывать информацию так же важно, как и запоминать

Большинство из нас согласны с утверждением, что хорошая память означает способность хранить в памяти множество событий в течение длительного времени. 
Но оказывается, согласно выводам недавнего исследования, забывать о некоторых вещах так же важно, как и помнить о них, потому что это препятствует загромождению ума бесполезной информацией.
Отвергать информациюИсследователи пересмотрели определение хорошей памяти после того, как обнаружили, что области мозга активно выталкивают информацию из нашего ума, чтобы предоставить нам имеющуюся оптимальную информацию для принятия обоснованных решений.
«Важно, чтобы мозг мог забыть о несущественных деталях и вместо этого фокусировался на вещах, которые помогут принимать решения в реальном мире, — сказал Блейк Ричардс из Университета Торонто.
«Мы находим много доказательств того, что существуют механизмы, способствующие ухудшению памяти, и они отличаются от тех, которые обеспечивают хранение информации», — добавил исследователь Пол Франкланд из Университета Торонто.
Другими словами, если частичное ухудшение памяти будет неудовлетворительным, это может повлиять на наши умственные способности.
«Если вы пытаетесь ориентироваться в этом мире, и ваш мозг постоянно выдаёт множество противоречивых воспоминаний, это затрудняет принятие вами обоснованного решения», — сказал д-р Франкленд.

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Метки:  Забывать, запоминать, информацию

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