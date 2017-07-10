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Учёные нашли недостающее звено между рыбами и амфибиями

10.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Учёные нашли недостающее звено между рыбами и амфибиями

Сегодня считается, что выход первых рыб на сушу и трансформация плавников в конечности для передвижения состоялась 370-375 миллионов лет назад, а первые земноводные появились через 20-30 миллионов после этого момента.  Но все представления об эволюции, как пишет журнал Nature, могут измениться благодаря открытию ученых из университета Калгари, Канада. Они выяснили, что первые обитатели суши были похожи на помесь змей и рыб, причем открытие было сделано практически случайно.
Трудность в изучении процесса становления первых обитателей суши заключается еще и в том, что о прохождении процесса эволюции того периода почти ничего не известно. То время в эволюционном плане для палеонтологов является белым пятном, оно также носит название «провала Ромера». Останки первых животных того периода практически не сохранились в земных породах. Науке известны лишь единичные примеры существ той эпохи.
Группа ученых под руководством Джейсона Андерсона изучила останки древней амфибии Lethiscus Stocki, которая принадлежала к аистоподам – земноводным, которые похожи по своему строению и образу жизни на морских змей, обитавших в каменноугольном и пермском периодах. У Lethiscus Stocki не было конечностей, и они передвигались по суше и в воде, изгибая тело. Команда ученых, просветив останки Lethiscus Stocki при помощи компьютерного томографа, реконструировала на компьютере трехмерную форму черепа этого древнего существа.
Учёные нашли недостающее звено между рыбами и амфибиями
В итоге выяснилось, что костная система этих амфибий не похожа на таковую у их ближайших сородичей. Сравнив полученную модель с найденными останками педерпеса (Pederpes Finneyae) и Тиктаалика (Tiktaalik Roseae) ученые пришли к выводу, что Lethiscus Stocki является «потерянным звеном» в эволюции сухопутных животных. Как утверждает Джейсон Андерсон,

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«Это открытие заставляет нас радикально переосмыслить то, чего могла достичь эволюция при развитии ранних четвероногих существ. Мы привыкли считать, что трансформация плавников в конечности была очень постепенной и медленной. Наша находка показывает, что это изменение было резким и почти мгновенным, а некоторые первые четвероногие теряли ноги практически сразу после их приобретения».

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Метки:  «недостающее, амфибиями, рыбами, Ученые

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