Учёные нашли недостающее звено между рыбами и амфибиями

«Это открытие заставляет нас радикально переосмыслить то, чего могла достичь эволюция при развитии ранних четвероногих существ. Мы привыкли считать, что трансформация плавников в конечности была очень постепенной и медленной. Наша находка показывает, что это изменение было резким и почти мгновенным, а некоторые первые четвероногие теряли ноги практически сразу после их приобретения».