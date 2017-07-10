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Загадки человечества. Выпуск 3

10.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Секретное вооружение спецслужб. Солдаты станут повелителями стихий. Военные создали оружие будущего — шаровые молнии. Где и как их уже применяют и почему Россия уже под прицелом;
— Марсианская картошка и редиска с Венеры появятся на наших столах через 10 лет. Трансконтинентальные корпорации планируют засеять земли других планет. Какими будут на вкус инопланетные овощи. Кто будет пропалывать грядки в космосе;
— Вечно живущая медуза — ключ к бессмертию. Учёные нашли животное, способное возвращать себе молодость. Когда лекарство от старости появится на прилавках;
— Тростниковые плантации и рабы, гниющие заживо от паразитов. Почему 100 лет спустя загадочная болезнь-зомби появилась в Европе и когда она нагрянет в Россию;
— Малазийские автолюбители сняли на видео призрака. Неизвестный мужчина регулярно сидит на дороге в позе лотоса. Зачем привидения ищут контакта с людьми. Может ли фантом навредить человеку и как понять чего хочет от тебя заблудшая душа;
— Сенсационная расшифровка кода да Винчи. Танк, парашют и водолазный костюм из XVI века. Кто рассказал изобретателю о технологиях будущего. Почему на картинах Леонардо за плечами святых стоят инопланетяне;
— Марсиане покинули Землю 10 тысяч лет назад. Где находятся заброшенные города инопланетян и как выглядели наши космические соседи

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Метки:  Выпуск, Загадки, человечества

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