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В Перу нашли мумию настоящего инопланетянина

10.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Недалеко от плато Наска в Перу, археологи обнаружили мумифицированное тело и оно не принадлежит человеку. К исследованию мумии привлечены ведущие специалисты, которые провели сканирование мумии и взяли образцы тканей тела.

В Перу нашли мумию настоящего инопланетянина

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Мумия, когда-то была существом гуманоидного типа, на голове волосы отсутствуют, голова большая, череп вытянут, маленький рот и нос, большие глаза, на кистях рук очень длинные три пальца, как и на ступнях, так же очень длинные три пальца.

В Перу нашли мумию настоящего инопланетянина

Следует отметить, что к изучению мумии инопланетянина, привлечены ученые различных областей науки, все документируется на фото и видео, тело мумии сканируется рентгеновскими лучами, документация сохраняется и дублируется.

В Перу нашли мумию настоящего инопланетянина

Для съемок процесса изучения мумии привлечены кинематографисты, поэтому скрыть факт обнаружения инопланетянина, похороненного на плато Наска, скрыть никому не удастся.

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Метки:  инопланетянина, настоящего

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