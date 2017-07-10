В Перу нашли мумию настоящего инопланетянина



Недалеко от плато Наска в Перу, археологи обнаружили мумифицированное тело и оно не принадлежит человеку. К исследованию мумии привлечены ведущие специалисты, которые провели сканирование мумии и взяли образцы тканей тела.

Мумия, когда-то была существом гуманоидного типа, на голове волосы отсутствуют, голова большая, череп вытянут, маленький рот и нос, большие глаза, на кистях рук очень длинные три пальца, как и на ступнях, так же очень длинные три пальца.

Следует отметить, что к изучению мумии инопланетянина, привлечены ученые различных областей науки, все документируется на фото и видео, тело мумии сканируется рентгеновскими лучами, документация сохраняется и дублируется.

Для съемок процесса изучения мумии привлечены кинематографисты, поэтому скрыть факт обнаружения инопланетянина, похороненного на плато Наска, скрыть никому не удастся.