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Загадки человечества. Выпуск 2
11.07.2017 Что от нас скрывали
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На Марсе появился бетмобиль от конструкторов НАСА. Зачем астронавтам машины из комиксов; Гигантские рептилии снова будут населять нашу планету. Зачем генетики хотят возродить динозавров;
— Величайшее открытие или апокалипсис. Почему одни ждут от андронного коллайдера путёвки в параллельные миры, а другие конца света. К чему приведёт самый рискованный эксперимент за всю историю человечества;
— Учёные планируют лечить людей с помощью вирусов. Шокирующее открытие медиков поможет человечеству избавиться от рака;
— Иллюминаты возвращаются. Тайные хозяева мира воссоздают древний орден. Кто возглавит возрождённое братство и кому они собираются нанести удар;
— Сенсационное открытие археологов. В Турции найдено сооружение вдвое старше пирамид Египта. Загадочный храм из мегалитов испещрён таинственными надписями. Какое послание скрывает новая находка учёных;
— Запретная зона на белом материке. Что скрывают от нас во льдах Антарктики спецслужбы Великобритании и США.
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