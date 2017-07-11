Загадки человечества. Выпуск 2



На Марсе появился бетмобиль от конструкторов НАСА. Зачем астронавтам машины из комиксов; Гигантские рептилии снова будут населять нашу планету. Зачем генетики хотят возродить динозавров;

— Величайшее открытие или апокалипсис. Почему одни ждут от андронного коллайдера путёвки в параллельные миры, а другие конца света. К чему приведёт самый рискованный эксперимент за всю историю человечества;

— Учёные планируют лечить людей с помощью вирусов. Шокирующее открытие медиков поможет человечеству избавиться от рака;

— Иллюминаты возвращаются. Тайные хозяева мира воссоздают древний орден. Кто возглавит возрождённое братство и кому они собираются нанести удар;

— Сенсационное открытие археологов. В Турции найдено сооружение вдвое старше пирамид Египта. Загадочный храм из мегалитов испещрён таинственными надписями. Какое послание скрывает новая находка учёных;

— Запретная зона на белом материке. Что скрывают от нас во льдах Антарктики спецслужбы Великобритании и США.

Поделиться в соц. сетях