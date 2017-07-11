Реклама

Gallery

1383795362_inoplanetnye-razvedchiki-nechayanno-sozhgli-kvartiru-v-emanzhelinke_8 1395031322_thumb_etot-bezumnyiy-mir 1397375462_thumb_voprosy-i-otvety-zetatalk-za-21-sentyabrya-2013-g_2 1407539703_chuzhie-miry-astronomicheskie-otkrytiya-2013-goda_5 1410502142_astronomiya-nablyudenie-kvazarov_1 1412478181_thumb_nasa-privedeno-v-sostoyanie-povyshennoiy-gotovnosti-v-svyazi-s-priblizheniem-gigantskogo-asteroida 1411157882_Zagadka-propavshego-na-23-goda-korablya-Mal-boro_2 1401032701_thumb_ZHZh-Nashi-talanty

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Загадки человечества. Выпуск 2

11.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


На Марсе появился бетмобиль от конструкторов НАСА. Зачем астронавтам машины из комиксов; Гигантские рептилии снова будут населять нашу планету. Зачем генетики хотят возродить динозавров;
— Величайшее открытие или апокалипсис. Почему одни ждут от андронного коллайдера путёвки в параллельные миры, а другие конца света. К чему приведёт самый рискованный эксперимент за всю историю человечества;
— Учёные планируют лечить людей с помощью вирусов. Шокирующее открытие медиков поможет человечеству избавиться от рака;
— Иллюминаты возвращаются. Тайные хозяева мира воссоздают древний орден. Кто возглавит возрождённое братство и кому они собираются нанести удар;
— Сенсационное открытие археологов. В Турции найдено сооружение вдвое старше пирамид Египта. Загадочный храм из мегалитов испещрён таинственными надписями. Какое послание скрывает новая находка учёных;
— Запретная зона на белом материке. Что скрывают от нас во льдах Антарктики спецслужбы Великобритании и США.

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Выпуск, Загадки, человечества

Похожие сообщения:

?>