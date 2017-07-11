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Марс в 360-градусном обзоре ровера «Кьюриосити»

11.07.2017 Части света   Нет комментариев


Марсоход близок к завершению прохождения самого трудного участка местности с момента прибытия на Красную планету в 2012 году для исследования кратера Гейла.
В начале марта «Кьюриосити» взобрался на бугристое, подверженное ветряной эрозии плато Науклуфт у подножия горы Шарп.

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Ранее в этом месяце ровер запечатлел панорамные виды с самых высоких точек, достигнутых аппаратом за время миссии.  «Кадры демонстрируют созданные ветром текстуры коренных пород в песчанике вблизи ровера и край кратера Гейла, который возвышается в отдалении», — сообщило НАСА в своем заявлении.

Следующая часть путешествия «Кьюриосити» будет включать три места, изначально определенных в качестве ключевых направлений. Ученые надеются, что одно из них поможет им лучше понять, как долго условия на планете могли поддерживать микробную жизнь, если она когда-либо там существовала.

Скалистая поверхность плато вызывала беспокойство по поводу сохранения колес ровера в рабочем состоянии по мере перемещения. Но заместитель руководителя проекта Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL) Стив Ли сказал, что колеса аппарата находятся под постоянным контролем и, как ожидается, не помешают ему достичь главных запланированных точек маршрута, несмотря на накопившиеся трещины и дефекты.

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Метки:  360-градусном, «Кьюриосити», обзоре, ровера

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