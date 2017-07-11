Ученые открыли гигантскую черную дыру

Ученый, руководивший исследованием, случайно обнаружила в центре этого

столкновения сверхмассивную черную дыру во время проведения тестирования

австралийского радиотелескопа ASKAP, принадлежащего Государственному объединению научных и прикладных исследований (CSIRO).

«Я думала, что это какая-то вполне обычная вещь», — сказала Лиза Харви-Смит, астрофизик CSIRO, которая заметила объект при измерении выбросов мазера, исходящих от галактики IRAS 20100-4156.

Последующая проверка показала, что газ в выбросах перемещается вокруг

галактического центра с очень высокой скоростью — около 600 км/с, что

вдвое выше ожидаемых значений. Такая скорость — признак формирования

в центре галактики огромной черной дыры.





«Черная дыра нашей галактики составляет всего 4 миллиона солнечных масс,

так что это настоящий монстр по сравнению с ней», — отметила

Харви-Смит.

Столкновения галактик, таких как эти, приводят к формированию

сверхмассивных черных дыр, в которых звездообразование происходит

с невероятно высокой скоростью. Ученый полагает, что полученные данные

помогут лучше понять процессы образования галактик во Вселенной.

«Мы хотим знать, действительно ли столкновение галактик и появление

сверхмассивных черных дыр служит причиной сравнительно быстрого рождения

новых звезд, которое наблюдается в галактиках с течением времени», —

заключила астрофизик.

Исследование опубликовано на arXiv.