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Ученые открыли гигантскую черную дыру
11.07.2017 Части света
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Ученые открыли гигантскую черную дыру, масса которой в 3 миллиарда раз
больше, чем у Солнца. Объект находится в галактике, удаленной от Земли
примерно на 1,8 миллиарда световых лет. Эта галактика, названная IRAS 20100-4156, берет свое начало из трех спиральных галактик, пребывающих в процессе столкновения друг с другом. :
Ученый, руководивший исследованием, случайно обнаружила в центре этого
столкновения сверхмассивную черную дыру во время проведения тестирования
австралийского радиотелескопа ASKAP, принадлежащего Государственному объединению научных и прикладных исследований (CSIRO).
«Я думала, что это какая-то вполне обычная вещь», — сказала Лиза Харви-Смит, астрофизик CSIRO, которая заметила объект при измерении выбросов мазера, исходящих от галактики IRAS 20100-4156.
Последующая проверка показала, что газ в выбросах перемещается вокруг
галактического центра с очень высокой скоростью — около 600 км/с, что
вдвое выше ожидаемых значений. Такая скорость — признак формирования
в центре галактики огромной черной дыры.
«Черная дыра нашей галактики составляет всего 4 миллиона солнечных масс,
так что это настоящий монстр по сравнению с ней», — отметила
Харви-Смит.
Столкновения галактик, таких как эти, приводят к формированию
сверхмассивных черных дыр, в которых звездообразование происходит
с невероятно высокой скоростью. Ученый полагает, что полученные данные
помогут лучше понять процессы образования галактик во Вселенной.
«Мы хотим знать, действительно ли столкновение галактик и появление
сверхмассивных черных дыр служит причиной сравнительно быстрого рождения
новых звезд, которое наблюдается в галактиках с течением времени», —
заключила астрофизик.
Исследование опубликовано на arXiv.
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