НАСА показало панораму плато Прочное на Марсе

Снимки сделаны в марте и апреле 2016 года. Все изображения получены научным инструментом Mastcam (Mast Camera) планетохода. На плато Науклуфт у основания горы Шарп ровер оказался в начале марта 2016 года после того, как в течение нескольких недель исследовал песчаные дюны.

Возраст кратера Гейла (в диаметре превышающего 150 километров) оценивается в 3,5 миллиарда лет, а его дно заполнено множеством подвергшихся эрозии осадочных пород. В древности, вероятно, наиболее глубокие части кратера были заполнены водой. В его центре — гора Шарп (Эолида) высотой около 5,5 километра.

Марсианский ровер НАСА Curiosity отправился к Красной планете 26 ноября 2011 года. Посадка на Марс состоялась 6 августа 2012 года в районе кратера Гейла. Это третий марсоход, запущенный НАСА в рамках программы Mars Science Laboratory.

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