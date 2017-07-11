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НАСА показало панораму плато Прочное на Марсе
11.07.2017 Части света
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Ровер Curiosity сделал снимки плато Прочное на поверхности Марса, из которых специалисты НАСА составили панорамное изображение. Об этом сообщается на сайте агентства.
На изображении можно рассмотреть, в частности, плато Науклуфт с сильно эродированными остатками мелкого слоистого месторождения песчаника. Также видна часть обода кратера Гейла с горой Шарп в его центре.
Также в НАСА показали снимок левых среднего и заднего колес ровера, сделанный с целью проверки их состояния (одна из проблем Curiosity — быстрый износ колес из-за острых камней).
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Снимки сделаны в марте и апреле 2016 года. Все изображения получены научным инструментом Mastcam (Mast Camera) планетохода. На плато Науклуфт у основания горы Шарп ровер оказался в начале марта 2016 года после того, как в течение нескольких недель исследовал песчаные дюны.
Возраст кратера Гейла (в диаметре превышающего 150 километров) оценивается в 3,5 миллиарда лет, а его дно заполнено множеством подвергшихся эрозии осадочных пород. В древности, вероятно, наиболее глубокие части кратера были заполнены водой. В его центре — гора Шарп (Эолида) высотой около 5,5 километра.
Марсианский ровер НАСА Curiosity отправился к Красной планете 26 ноября 2011 года. Посадка на Марс состоялась 6 августа 2012 года в районе кратера Гейла. Это третий марсоход, запущенный НАСА в рамках программы Mars Science Laboratory.
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