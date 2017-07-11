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НАСА показало панораму плато Прочное на Марсе

11.07.2017 Части света   Нет комментариев

НАСА показало панораму плато Прочное на Марсе

Ровер Curiosity сделал снимки плато Прочное на поверхности Марса, из которых специалисты НАСА составили панорамное изображение. Об этом сообщается на сайте агентства.
На изображении можно рассмотреть, в частности, плато Науклуфт с сильно эродированными остатками мелкого слоистого месторождения песчаника. Также видна часть обода кратера Гейла с горой Шарп в его центре.
Также в НАСА показали снимок левых среднего и заднего колес ровера, сделанный с целью проверки их состояния (одна из проблем Curiosity — быстрый износ колес из-за острых камней).
НАСА показало панораму плато Прочное на Марсе

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НАСА показало панораму плато Прочное на Марсе

Снимки сделаны в марте и апреле 2016 года. Все изображения получены научным инструментом Mastcam (Mast Camera) планетохода. На плато Науклуфт у основания горы Шарп ровер оказался в начале марта 2016 года после того, как в течение нескольких недель исследовал песчаные дюны.
Возраст кратера Гейла (в диаметре превышающего 150 километров) оценивается в 3,5 миллиарда лет, а его дно заполнено множеством подвергшихся эрозии осадочных пород. В древности, вероятно, наиболее глубокие части кратера были заполнены водой. В его центре — гора Шарп (Эолида) высотой около 5,5 километра.
Марсианский ровер НАСА Curiosity отправился к Красной планете 26 ноября 2011 года. Посадка на Марс состоялась 6 августа 2012 года в районе кратера Гейла. Это третий марсоход, запущенный НАСА в рамках программы Mars Science Laboratory.

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Метки:  панораму, показало, Прочное

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