Инопланетные импланты

Смит рассказал, что вечером 28 февраля он находился дома один и увидел в окно у себя на заднем дворе енотов. Мужчина вышел на улицу и какое-то время наблюдал за животными. Затем он вернулся в дом и лег спать. На следующий день Смит почувствовал жгучую боль в ноге и обратился к врачу, который провел обследование пациента. Рентгеновский снимок показал, что под фалангой пальца на левой ноге находится инородный объект размером примерно 3 мм, напоминающий согнутый кусочек проволоки.

Объект хирургическим путем извлекли из-под кожи пациента, и он сразу же распался на 12 мельчайших фрагментов. Затем осколки предмета были тщательно изучены с помощью высокоточного медицинского оборудования и мощных электронных микроскопов. Выводы этого исследования поразили экспертов.

Оказалось, что объект представлял собой высокотехнологичное устройство, изготовленное из железоникилевого сплава с вкраплениями магния, фосфора, алюминия, натрия, серы и кальция. Такой сплав в природе встречается только в космосе, что натолкнуло исследователей на выводы о внеземном происхождении данного объекта. Кроме этого, имплант имел включения неметаллического материала необычной формы, предполагающей его искусственное происхождение.

Перед удалением из тела приборы зафиксировали радиосигналы, которые испускал имплант, следовательно, он являлся нанотехнологичным устройством, помещенным в Смита с определенной целью. Определить функции устройства было невозможно. Предположительно, инородный предмет был вживлен в тело Смита с целью мониторинга за его физиологическим состоянием и влиянием или контролем над его сознанием.