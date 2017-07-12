Новые свидетельства об НЛО



Во время испытания в Северной Корее новой баллистической ракеты в небе появились неопознанные объекты, недавно их видели в Сирии, над американскими военными базами в Польше и Прибалтике. Кто совершает загадочные полёты с непонятной целью в зоне военных конфликтов и над закрытыми территориями? Проект расскажет, какое отношение к этому имеет Ватикан и когда начнётся битва за Землю. Неужели опасность стоит ожидать не из соседних галактик, а из соседних государств?

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