Динозавры царили на Земле благодаря высокой вулканической активности

Этот вывод сделали ученые Оксфордского университета (Великобритания), замерив уровень ртути в магматических породах конца триасового — начала юрского периодов. Выяснилось, подъем концентрации ртути, который говорит о скачке вулканической активности, соотносился с триасовым вымиранием.

Наша планета пережила пять крупнейших массовых вымираний. Самым масштабным было пермское вымирание (250 млн лет назад), убравшее с лица земли 90 % фауны. Самое недавнее мел-палеогеновое вымирание (66 млн лет назад) навсегда лишило нас динозавров.

Триасовое вымирание произошло на стыке триасового и юрского периодов. Вымершие предки млекопитающих и архозавры уступили место динозаврам, которые, не имея конкурентов, начали развиваться семимильными шагами.

Причины триасового вымирания — предмет для споров среди ученых. Тогда однозначно произошло изменение климата, но вот чем оно было вызвано — ударом астероида, нестабильностью уровня мирового океана или извержениями вулканов, — неизвестно.

Сторонники вулканической версии аргументируют свою позицию тем, что триасовое вымирание произошло в одно время с образованием огромных базальтовых залежей — Центрально-Атлантической магматической провинции. Слои базальта в отложениях чередуются с пластами горной породы, содержащей органический углерод.

Это значит, что на Земле периодически извергались вулканы, которые выбрасывали не только лаву, но и облака газа. Газовые выбросы содержали ртуть, которая сохранилась до наших дней в осадочных породах. Максимальное значение ртути попало в пласты горной породы на границе триасового и юрского период, когда вымирание шло полным ходом.

Ученые считают, что животных триасового периода погубила не непосредственно сама ртуть, а связанный с вулканической активностью рост CO2 в атмосфере. Повышенная концентрация углекислого газа привела к климатическим изменениям, которые животные не смогли вынести.