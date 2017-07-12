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Динозавры царили на Земле благодаря высокой вулканической активности

12.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Динозавры царили на Земле благодаря высокой вулканической активности

Частые и сильные извержения привели к триасовому вымиранию, когда с лица Земли исчезла половина видов. Освободившиеся экологические ниши ловко заняли гигантские ящеры, и в юрский период пережили настоящий расцвет.

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Этот вывод сделали ученые Оксфордского университета (Великобритания), замерив уровень ртути в магматических породах конца триасового — начала юрского периодов. Выяснилось, подъем концентрации ртути, который говорит о скачке вулканической активности, соотносился с триасовым вымиранием.

Наша планета пережила пять крупнейших массовых вымираний. Самым масштабным было пермское вымирание (250 млн лет назад), убравшее с лица земли 90 % фауны. Самое недавнее мел-палеогеновое вымирание (66 млн лет назад) навсегда лишило нас динозавров.
Триасовое вымирание произошло на стыке триасового и юрского периодов. Вымершие предки млекопитающих и архозавры уступили место динозаврам, которые, не имея конкурентов, начали развиваться семимильными шагами.

Причины триасового вымирания — предмет для споров среди ученых. Тогда однозначно произошло изменение климата, но вот чем оно было вызвано — ударом астероида, нестабильностью уровня мирового океана или извержениями вулканов, — неизвестно.

Сторонники вулканической версии аргументируют свою позицию тем, что триасовое вымирание произошло в одно время с образованием огромных базальтовых залежей — Центрально-Атлантической магматической провинции. Слои базальта в отложениях чередуются с пластами горной породы, содержащей органический углерод.

Это значит, что на Земле периодически извергались вулканы, которые выбрасывали не только лаву, но и облака газа. Газовые выбросы содержали ртуть, которая сохранилась до наших дней в осадочных породах. Максимальное значение ртути попало в пласты горной породы на границе триасового и юрского период, когда вымирание шло полным ходом.

Ученые считают, что животных триасового периода погубила не непосредственно сама ртуть, а связанный с вулканической активностью рост CO2 в атмосфере. Повышенная концентрация углекислого газа привела к климатическим изменениям, которые животные не смогли вынести.

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