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Забывчивость полезна для развития интеллекта

12.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Забывчивость полезна для развития интеллекта

Забывчивость позволяет мозгу удалять ненужные воспоминания и освобождать место для актуальной информации, выяснили ученые из университета Торонто.

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Медики провели ряд исследований в детском отделении работающей при университете больницы и выяснили, что забывчивость вызвана появлением в отвечающем за память отделе мозга — гиппокампе новых нейронов. Тогда как воспоминания мозг хранит в связях между уже существующими нейронам.

Встраиваясь в гиппокамп, новые клетки образуют свои связи и «перезаписывают» память. Неактуальная информация, которая содержится в соединениях старых нейронах, при этом стирается. Ученые полагают, что активность образования новых нейронов в гиппокампе ребенка может объяснять то, что человек с возрастом теряет многие детские воспоминания.

Авторы исследования называют забывчивость главной функцией памяти, поскольку мозгу важно не тратить ресурсы на несущественные детали, а фокусироваться на информации, которая позволит принимать оптимальные решения в реальном мире. Наличие массы противоречивых воспоминаний лишь затруднит этот процесс, считают ученые.

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Метки:  Забывчивость, интеллекта, полезна, Развития

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