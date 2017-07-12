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В кратере вулкана нашли загадочную древнюю пирамиду

12.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Во время изучения окрестностей Эль-Вулкано в долине Непенья, расположенной в Перу, археологи наткнулись на неожиданную находку. Они сумели обнаружить лестницу в кратере вулкана, который ранее считался естественным образованием.

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Профессор Роберт Бенфер из Университета Миссури вместе с единомышленниками провели раскопки в кратере. Помимо прочего, в вулкане обнаружен целый зал с глино-гипсовым полом, а также очаг, в котором найдены остатки древесного угля. При этом удалось установить, что в последний раз огонь разжигали приблизительно между 1492 и 1602 годами.

В кратере вулкана нашли загадочную древнюю пирамиду

Ученые полагают, что строение имело форму пирамиды. Предполагается, что она могла использоваться для ритуальных целей.

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Метки:  вулкана, древнюю, загадочную, кратере, пирамиду

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