В кратере вулкана нашли загадочную древнюю пирамиду



Во время изучения окрестностей Эль-Вулкано в долине Непенья, расположенной в Перу, археологи наткнулись на неожиданную находку. Они сумели обнаружить лестницу в кратере вулкана, который ранее считался естественным образованием.

Профессор Роберт Бенфер из Университета Миссури вместе с единомышленниками провели раскопки в кратере. Помимо прочего, в вулкане обнаружен целый зал с глино-гипсовым полом, а также очаг, в котором найдены остатки древесного угля. При этом удалось установить, что в последний раз огонь разжигали приблизительно между 1492 и 1602 годами.

Ученые полагают, что строение имело форму пирамиды. Предполагается, что она могла использоваться для ритуальных целей.