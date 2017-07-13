Тайна древнего Акыртаса



В сорока километрах от Тараза находится археологическая загадка. Величественное сооружение стоит не одну сотню лет, но непонятно, кто его построил и для каких целей. Местные жители время от времени говорят, что над городищем видели летающие тарелки. Чтобы подтвердить или опровергнуть неземной след в истории городища Акыртас, за исследования брались даже уфологи. Но и им ответов найти не удалось.

Акыртас — дворцовый комплекс в Жамбылской области Казахстана, недалеко от города Тараз. Считается, что он построен в VIII—IX веках. Этот комплекс является археологической загадкой. История изучения Акыртаса началась еще в 1861 году, однако до сих пор нет единого мнения по вопросу, кто его построил и когда именно. Среди различных теорий назначения Акыртаса — буддийский монастырь или арабский дворец. Впервые он упоминается в источнике XIII века — в дневнике даосского монаха Чан Чуня, отправившегося в 1222 году из Китая в Самарканд. Вот что он писал: «На дороге попалось нам каменное городище: камни совершенно красного цвета; есть следы древнего военного становища. На западе есть большие насыпи могильные, расположенные как звёзды в Медведице».

Любопытно, что местный журналист Амантай Айзахметов считает, что Акыртас — это городище Чигиль, основанное Александром Македонским. То есть, Акыртас был построен еще до нашей эры. Интересно, что на фотографиях и видео видны и следы примитивного ручного строительства и загадочные огромные блоки и камни, как будто обработанные при помощи мощных инструментов.

Самое интересное, что высота фундамента этого сооружения составляет 4 метра. Вот что говорит про него Такен Молдакынов, директор комплекса: «Вот эти огромные каменные блоки высотой три с половиной — четыре метра поставлены с учетом рельефа земли и скреплены специальным раствором. Древние строители установили водопроводную систему, которая обеспечивала подачу воды из горного источника в водохранилища дворца. Само сооружение, конечно, грандиозное — это множество комнат, соединенных каменными переходами, что несколько напоминает загадочные лабиринты египетских пирамид». И он же сообщил, что за долгие годы камни Акыртаса были растащены для своих нужд местным населением. Так что можно только представлять, как этот комплекс выглядел много лет назад.