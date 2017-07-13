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Загадки человечества. Выпуск 4

13.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Шокирующие гипотезы учёных. Почему в Бермудском треугольнике тонут корабли и пропадают самолёты. Что скрывается в подводных глубинах аномальной зоны и кому посчастливилось вернутся из проклятого места живым;
— Чума XXI века. В США учёные обнаружили новый вид бактерий, который сводит все достижения современной медицины на нет. Как спастись от микроорганизма, способного погубить всё человечество;
— От хирургии до психиатрии всего одно неверное движение. Что такое эпидемия воображаемых уродств и почему она накрыла Америку;
— Число хаоса или божественный код. 3.14 из школьной программы способно управлять Вселенной. Что скрывается за запятой? Ворота в параллельные миры, послания из других галактик или дата конца света;
— Нашу планету поглотит гигантская чёрная дыра. Астрофизики опасаются приближения космического убийцы к нашей Солнечной системе. Сможет ли наша планета постоять за себя. Каким защитным барьером обладает Земля и кто создал эту защитную оболочку;
— В Великобритании найден подземный храм. Таинственные знаки на стенах подземелья указывают на средневековый орден рыцарей папы Римского — тамплиеров. Какие сокровища нашли учёные спустя почти 1000 лет;
— Вода усилится и поднимется стократ. Нас ждёт новый Великий Потоп. Шесть островов Соломонова архипелага уже утонули. Какие земли следующими уйдут под воду;
— Как спастись от стихии и почему климатологи скрывают информацию о надвигающейся катастрофе.

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Метки:  Выпуск, Загадки, человечества

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