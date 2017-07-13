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Приливный нагрев землеподобных планет может усиливать их магнитные поля

13.07.2017 Части света   Нет комментариев

Приливный нагрев землеподобных планет может усиливать их магнитные поля

Землеподобные планеты, обращающиеся близко к небольшим звездам, вероятно, имеют магнитные поля, защищающие их от звездной радиации и помогающие поддерживать на поверхностях планет условия, благоприятствующие зарождению и развитию жизни, сообщают астрономы из Вашингтонского университета, США.

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Магнитное поле планеты берет начало в её ядре, и, предположительно, отклоняет заряженные частицы солнечного ветра, защищая атмосферу планеты от её истечения в космическое пространство. Магнитные поля, появляющиеся при остывании внутренних областей планеты, могут защищать жизнь, зародившуюся на планете, точно так же, как магнитное поле Земли защищает нас с вами.

Звезды небольших масс являются одним из самых распространенных во Вселенной типов звезд. Однако в планетных системах таких звезд обитаемая зона – то есть зона умеренных температур, при которых возможно существование воды на поверхности планеты – лежит очень близко к звезде.

Кроме того, мощная гравитация родительской звезды может привести к так называемому приливному захвату планеты звездой, в результате которого планета всегда будет обращена к звезде одной стороной. Эта же сила гравитации приводит к приливному разогреву планеты.

В новом исследовании, главным автором которого является астробиолог Питер Дрисколл, делается попытка ответить на два вопроса: во-первых, насколько сильно разогреется планета под действием приливных сил, а во-вторых, как повлияет приливный разогрев на магнитное поле планеты в долгосрочной перспективе?

Совместное использование компьютерных моделей орбитальных взаимодействий и разогрева планет, построенных Рори Барнсом, ассистент-профессором астрономии, и моделей тепловой эволюции недр планет, выполненных Дрисколлом, позволило опровергнуть существовавшее в астрономическом сообществе интуитивное представление о том, что приливный разогрев негативно влияет на магнитное поле планеты. Оказалось, что напротив – чем больший по величине приливный разогрев испытывает магния планеты, тем эффективнее она отводит тепло от ядра, охлаждая его и способствуя формированию магнитного поля. Магнитное поле, в свою очередь, защищает планету от звездного ветра, повышая её шансы на обитаемость.

Исследование вышло в журнале Astrobiology.

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Метки:  Землеподобных, магнитные, нагрев, Планет, Приливный, усиливать

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