Приливный нагрев землеподобных планет может усиливать их магнитные поля

Магнитное поле планеты берет начало в её ядре, и, предположительно, отклоняет заряженные частицы солнечного ветра, защищая атмосферу планеты от её истечения в космическое пространство. Магнитные поля, появляющиеся при остывании внутренних областей планеты, могут защищать жизнь, зародившуюся на планете, точно так же, как магнитное поле Земли защищает нас с вами.

Звезды небольших масс являются одним из самых распространенных во Вселенной типов звезд. Однако в планетных системах таких звезд обитаемая зона – то есть зона умеренных температур, при которых возможно существование воды на поверхности планеты – лежит очень близко к звезде.

Кроме того, мощная гравитация родительской звезды может привести к так называемому приливному захвату планеты звездой, в результате которого планета всегда будет обращена к звезде одной стороной. Эта же сила гравитации приводит к приливному разогреву планеты.

В новом исследовании, главным автором которого является астробиолог Питер Дрисколл, делается попытка ответить на два вопроса: во-первых, насколько сильно разогреется планета под действием приливных сил, а во-вторых, как повлияет приливный разогрев на магнитное поле планеты в долгосрочной перспективе?

Совместное использование компьютерных моделей орбитальных взаимодействий и разогрева планет, построенных Рори Барнсом, ассистент-профессором астрономии, и моделей тепловой эволюции недр планет, выполненных Дрисколлом, позволило опровергнуть существовавшее в астрономическом сообществе интуитивное представление о том, что приливный разогрев негативно влияет на магнитное поле планеты. Оказалось, что напротив – чем больший по величине приливный разогрев испытывает магния планеты, тем эффективнее она отводит тепло от ядра, охлаждая его и способствуя формированию магнитного поля. Магнитное поле, в свою очередь, защищает планету от звездного ветра, повышая её шансы на обитаемость.

Исследование вышло в журнале Astrobiology.