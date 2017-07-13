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Получены первые фотографии «темного» южного полюса кометы Чурюмова-Герасименко
13.07.2017 Части света
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Зонд «Розетта» передал на Землю первые снимки «темной стороны» кометы
Чурюмова-Герасименко, находящейся в тени от Солнца, и получил первые
фотографии ее южного полюса, где скопилось рекордное количество льда,
сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА.
Как рассказывают ученые, сезоны на комете 67Р/Чурюмова-Герасименко,
которую «Розетта» изучает с августа 2014 года, длятся необычно долго
из-за ее необычной формы и наклона оси вращения. К примеру, в северном
«полушарии» кометы почти на всем протяжении ее оборота вокруг Солнца,
5,5 лет из 6,5-летнего цикла, господствует «лето» – ее поверхность почти
всегда освещена светилом и на ней господствуют относительно высокие
температуры.
В южной половинке «гантели» Чурюмова-Герасименко, которую сейчас
изучает «Розетта», все обстоит наоборот – здесь почти все время стоит
зима и вечная ночь. Только в то время, когда комета сближается
с Солнцем, ситуация меняется и на северной половине 67Р наступает зима,
а на южной – короткое лето.
Только в конце мая этого года у «Розетты» появилась возможность
приступить к изучению «темной стороны» кометы Чурюмова-Герасименко,
подсвеченной Солнцем южного кометного «лета», которое продлится
до начала 2016 года. Ученые воспользовались этой возможностью для того,
чтобы получить фотографии южной половинки 67Р, и сравнить данные,
собранные при ее изучении микроволновыми инструментами, не требующими
освещения поверхности, и их оптическими «кузенами» на борту «Розетты».
«Мы надеемся, что объединение данных инструментов поможет нам
подтвердить, что южный полюс кометы состоит из других материалов, нежели
ее северная половина, и поможет выяснить, меняется ли его облик
при наступлении зимы и лета», — заявил Марк Хофштедтер (Mark Hofstadter)
из Лаборатории реактивного движения в Пасадене (США).
По его словам, данные с созданного его командой микроволнового
спектрометра MIRO показывают, что поверхность южной половины 67Р может
быть покрыта достаточно толстой «коркой» из чистого водяного льда. Если
это подтвердится, то в таком случае южный полюс кометы
Чурюмова-Герасименко станет самым большим «хранилищем» льда на ее
поверхности.
В ближайшие недели «Розетта» вернется на прежнюю, более близкую
к комете орбиту, которая позволит ей получить более подробные снимки
северного и южного «полушарий» 67Р, необходимых для проведения подобного
сравнения. Эти фотографии и данные, как надеются ученые, помогут
разгадать еще одну загадку кометы Чурюмова-Герасименко – то,
как испаряется лед в ее недрах.
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