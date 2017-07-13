Получены первые фотографии «темного» южного полюса кометы Чурюмова-Герасименко

Как рассказывают ученые, сезоны на комете 67Р/Чурюмова-Герасименко,

которую «Розетта» изучает с августа 2014 года, длятся необычно долго

из-за ее необычной формы и наклона оси вращения. К примеру, в северном

«полушарии» кометы почти на всем протяжении ее оборота вокруг Солнца,

5,5 лет из 6,5-летнего цикла, господствует «лето» – ее поверхность почти

всегда освещена светилом и на ней господствуют относительно высокие

температуры.

В южной половинке «гантели» Чурюмова-Герасименко, которую сейчас

изучает «Розетта», все обстоит наоборот – здесь почти все время стоит

зима и вечная ночь. Только в то время, когда комета сближается

с Солнцем, ситуация меняется и на северной половине 67Р наступает зима,

а на южной – короткое лето.

Только в конце мая этого года у «Розетты» появилась возможность

приступить к изучению «темной стороны» кометы Чурюмова-Герасименко,

подсвеченной Солнцем южного кометного «лета», которое продлится

до начала 2016 года. Ученые воспользовались этой возможностью для того,

чтобы получить фотографии южной половинки 67Р, и сравнить данные,

собранные при ее изучении микроволновыми инструментами, не требующими

освещения поверхности, и их оптическими «кузенами» на борту «Розетты».

«Мы надеемся, что объединение данных инструментов поможет нам

подтвердить, что южный полюс кометы состоит из других материалов, нежели

ее северная половина, и поможет выяснить, меняется ли его облик

при наступлении зимы и лета», — заявил Марк Хофштедтер (Mark Hofstadter)

из Лаборатории реактивного движения в Пасадене (США).

По его словам, данные с созданного его командой микроволнового

спектрометра MIRO показывают, что поверхность южной половины 67Р может

быть покрыта достаточно толстой «коркой» из чистого водяного льда. Если

это подтвердится, то в таком случае южный полюс кометы

Чурюмова-Герасименко станет самым большим «хранилищем» льда на ее

поверхности.

В ближайшие недели «Розетта» вернется на прежнюю, более близкую

к комете орбиту, которая позволит ей получить более подробные снимки

северного и южного «полушарий» 67Р, необходимых для проведения подобного

сравнения. Эти фотографии и данные, как надеются ученые, помогут

разгадать еще одну загадку кометы Чурюмова-Герасименко – то,

как испаряется лед в ее недрах.