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Первая частная миссия на Луну запланирована на 2017 год
14.07.2017 Части света
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Вчера калифорнийская компания Moon Express объявила
о подписании контракта с новозеландской фирмой Rocket Lab по отправке
трех миссий на Луну. Планируется, что первые два запуска будут
осуществлены в 2017 года, ракетой-носителем послужит разрабатываемая в
настоящее время Rocket Lab малая ракета Electron которая прославилась
тем, что ее корпус сделан из углекомпозитов, а большинство компонентов
двигателя напечатаны на 3D-принтере. Благодаря этому, а также другим
интересным техническим решениям, направленным на снижение издержек,
стоимость запуска Electron сейчас составляет всего 5 миллионов долларов. :
Основной подводный камень во всем этом заключается в том, что Electron
пока что еще ни разу не летал в космос – испытательные запуски намечены
на следующий год, и сейчас конечно никто не может утверждать что
Electron полетит с первого, или даже второго-третьего раза. Плюс,
согласно заявленным характеристикам ракеты она может доставить 120
килограммов груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров —
в то время как созданный Rocket Lab лунный посадочный модуль MX-1
рассчитан на то, чтобы отправиться к Луне с геосинхронной орбиты, а его
вес в заправленном состоянии составляет 600 килограмм. Так что очевидно,
что для этой миссии придется создавать более мощную версию Electron.
Но все же было бы здорово, если бы у Rocket Lab и Moon Express. В любом
случае, после этого объявления Moon Express становится основным
претендентом на получении премии Google Lunar XPRIZE. Собственно говоря,
благодаря соглашению Moon Express. с Rocket Lab, Google Lunar XPRIZE
продолжит жить еще пару лет – ведь если бы до 31 декабря 2015 года ни
один из участников не подписал контракта на запуск, то премия была бы
отменена.
Теперь остается лишь следить за дальнейшими новостями и ждать первого
запуска Electron который вероятно прояснит многое по поводу выполнимости
планов Moon Express. Ну и возможно, что все эти новости как-то
простимулируют других участников частной лунной гонки к более активным
действиям по реализации своих собственных лунных проектов.
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