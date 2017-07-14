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Первая частная миссия на Луну запланирована на 2017 год

14.07.2017 Части света   Нет комментариев

Первая частная миссия на Луну запланирована на 2017 год

Вчера калифорнийская компания Moon Express объявила
о подписании контракта  с новозеландской фирмой Rocket Lab по отправке
трех миссий на Луну. Планируется, что первые два запуска будут
осуществлены в 2017 года, ракетой-носителем послужит разрабатываемая в
настоящее время  Rocket Lab  малая ракета Electron которая прославилась
тем, что ее корпус сделан из углекомпозитов, а большинство компонентов
двигателя напечатаны на 3D-принтере. Благодаря этому, а также другим
интересным техническим решениям, направленным на снижение издержек,
стоимость запуска Electron сейчас составляет всего 5 миллионов долларов.

:

Первая частная миссия на Луну запланирована на 2017 год

Основной подводный камень во всем этом  заключается в том, что Electron
пока что еще ни разу не летал в космос – испытательные запуски намечены
на следующий год, и сейчас конечно никто не может утверждать что
Electron полетит с первого, или даже второго-третьего раза. Плюс,
согласно заявленным характеристикам ракеты она может доставить 120
килограммов груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров —
в то время как созданный Rocket Lab  лунный посадочный модуль MX-1
рассчитан на то, чтобы отправиться к Луне с геосинхронной орбиты, а его
вес в заправленном состоянии составляет 600 килограмм. Так что очевидно,
что для этой миссии придется создавать более мощную версию Electron.

Первая частная миссия на Луну запланирована на 2017 год

Но все же было бы здорово, если бы у Rocket Lab и Moon Express. В любом
случае, после этого объявления Moon Express становится основным
претендентом на получении премии Google Lunar XPRIZE. Собственно говоря,
благодаря соглашению Moon Express.  с Rocket Lab, Google Lunar XPRIZE
продолжит жить еще пару лет – ведь если бы до 31 декабря 2015 года ни
один из участников не подписал контракта на запуск, то премия была бы
отменена.

Теперь остается лишь следить за дальнейшими новостями и ждать первого
запуска Electron который вероятно прояснит многое по поводу выполнимости
планов Moon Express.  Ну и возможно, что все эти новости как-то
простимулируют других участников частной лунной гонки к более активным
действиям по реализации своих собственных лунных проектов.

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Метки:  запланирована, миссия, первая, Частная

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