Первая частная миссия на Луну запланирована на 2017 год

Основной подводный камень во всем этом заключается в том, что Electron

пока что еще ни разу не летал в космос – испытательные запуски намечены

на следующий год, и сейчас конечно никто не может утверждать что

Electron полетит с первого, или даже второго-третьего раза. Плюс,

согласно заявленным характеристикам ракеты она может доставить 120

килограммов груза на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров —

в то время как созданный Rocket Lab лунный посадочный модуль MX-1

рассчитан на то, чтобы отправиться к Луне с геосинхронной орбиты, а его

вес в заправленном состоянии составляет 600 килограмм. Так что очевидно,

что для этой миссии придется создавать более мощную версию Electron.

Но все же было бы здорово, если бы у Rocket Lab и Moon Express. В любом

случае, после этого объявления Moon Express становится основным

претендентом на получении премии Google Lunar XPRIZE. Собственно говоря,

благодаря соглашению Moon Express. с Rocket Lab, Google Lunar XPRIZE

продолжит жить еще пару лет – ведь если бы до 31 декабря 2015 года ни

один из участников не подписал контракта на запуск, то премия была бы

отменена.

Теперь остается лишь следить за дальнейшими новостями и ждать первого

запуска Electron который вероятно прояснит многое по поводу выполнимости

планов Moon Express. Ну и возможно, что все эти новости как-то

простимулируют других участников частной лунной гонки к более активным

действиям по реализации своих собственных лунных проектов.