Реклама

Gallery

1382686922_prishel-cy-sredi-nas_1 1399628521_ch-i-yabloki-zacvetut-na-marse_1 1407453302_neveroyatnaya-boiynya-komet-proishodit-na-fomal-gaute_1 1412355425_voprosy-i-otvety-zetatalk-ot-22-02-2014-i-informacionnyiy-byulleten-za-23-02-2014_15 1395438302_thumb_Kto-postroil-mnozhestvo-plotin-v-Afrike_1 1395438304_Kto-postroil-mnozhestvo-plotin-v-Afrike_8 1397925363_Tak-byli-li-amerikancy-na-Lune-Chast-2_11 1408527541_thumb_Astronomy-nashli-nastoyashuyu-kosmicheskuyu-laboratoriyu-gravitacii

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Вихревые спирали северного полюса Марса

14.07.2017 Части света   Нет комментариев

Вихревые спирали северного полюса Марса

​Новая фотография, полученная с помощью спутника Европейского космического агентства Mars Express, показывает северную ледяную полярную шапку Красной планеты и ее спиралевидные желоба. 

:

Мозаичное изображение было составлено из 32 фрагментарных снимков, сделанных в период между 2004 и 2010 годами, и охватывает площадь около миллиона квадратных километров.

Ледяная шапка на Марсе является постоянной, но в зимний сезон, как сейчас, температура достаточно низкая, чтобы около 30 % углекислого газа в атмосфере планеты осело на эту шапку, добавив сезонный слой метровой толщины. В теплые летние месяцы большая часть ледяного диоксида углерода превращается непосредственно в газ и уходит в атмосферу, оставляя после себя водно-ледяные слои.

Как полагают ученые, важную роль в формировании ледяной шапки играют сильные ветры, дующие с центральной возвышенности к ее нижним краям и закручиваемые той же силой Кориолиса, которая вызывает земные ураганы, движущиеся по спирали.

Одной из наиболее заметных деталей полярного марсианского рельефа является 500-километровая траншея глубиной 2 километра, которая почти разрезает шапку пополам. Она носит название Каньон Северный (лат. Chasma Boreale) и считается относительно старой формой рельефа, образованной между пыльно-ледяными спиралями, которая становится все глубже по мере нарастания вокруг новых ледяных отложений.

Подповерхностные исследования с помощью радиолокационных инструментов на борту межпланетных автоматических станций Mars Express (ЕКА) и Mars Reconnaissance Orbiter (НАСА) показали, что эта шапка состоит из множества отдельных слоев льда и пыли толщиной около 2 километров.

Полученные данные содержат ценные сведения о том, как менялся климат Марса в течение сотен тысяч лет по мере изменения его орбиты и наклона оси вращения.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Вихревые, Полюса, Северного, спирали

Похожие сообщения:

?>