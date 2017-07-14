Вихревые спирали северного полюса Марса

Мозаичное изображение было составлено из 32 фрагментарных снимков, сделанных в период между 2004 и 2010 годами, и охватывает площадь около миллиона квадратных километров.

Ледяная шапка на Марсе является постоянной, но в зимний сезон, как сейчас, температура достаточно низкая, чтобы около 30 % углекислого газа в атмосфере планеты осело на эту шапку, добавив сезонный слой метровой толщины. В теплые летние месяцы большая часть ледяного диоксида углерода превращается непосредственно в газ и уходит в атмосферу, оставляя после себя водно-ледяные слои.

Как полагают ученые, важную роль в формировании ледяной шапки играют сильные ветры, дующие с центральной возвышенности к ее нижним краям и закручиваемые той же силой Кориолиса, которая вызывает земные ураганы, движущиеся по спирали.

Одной из наиболее заметных деталей полярного марсианского рельефа является 500-километровая траншея глубиной 2 километра, которая почти разрезает шапку пополам. Она носит название Каньон Северный (лат. Chasma Boreale) и считается относительно старой формой рельефа, образованной между пыльно-ледяными спиралями, которая становится все глубже по мере нарастания вокруг новых ледяных отложений.

Подповерхностные исследования с помощью радиолокационных инструментов на борту межпланетных автоматических станций Mars Express (ЕКА) и Mars Reconnaissance Orbiter (НАСА) показали, что эта шапка состоит из множества отдельных слоев льда и пыли толщиной около 2 километров.

Полученные данные содержат ценные сведения о том, как менялся климат Марса в течение сотен тысяч лет по мере изменения его орбиты и наклона оси вращения.