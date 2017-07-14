Загадочные огни над Таиландом

«Бангкок — яркий город. Понятия не имею, что это», — выразил удивление Уисман в своем комментарии к фотографии. Теории происхождения таинственного свечения колебались от инопланетян до ядерных отходов и биолюминесцентных водорослей. Но НАСА представило гораздо более заурядное объяснение.

Свет, сосредоточенный в районе Сиамского залива, исходит от множества ярко-зеленых светодиодных фонарей, которые используются рыболовными судами для привлечения кальмаров и других морских обитателей.

В октябре 2013 года на сайте проекта НАСА «Обсерватория Земли» была опубликована статья под названием «Рыбаки из Южной Америки и Юго-Восточной Азии освещают океан мощными лампами для привлечения планктона и рыб, которыми питаются кальмары». Согласно этой статье, кальмары, преследуя свою добычу, поднимаются к поверхности, где рыбакам легче их поймать. Одна лодка может перевозить более сотни ламп, производя целых 300 киловатт света.







Впервые ученые заметили «морскую подсветку» в конце 1970-х — начале 1980-х в ходе работы по составлению первых карт Земли в ночное время. «Эти огни позволяют раскрыть полную картину ночной рыболовной активности с поразительной точностью», — сказал доктор Стив Миллер из Университета штата Колорадо, который занимается изучением спутниковых данных.







Эти лодки помогают сделать Таиланд крупнейшим в мире экспортером кальмаров, однако в настоящее время бесконтрольное рыболовство в регионе грозит истощением рыбных запасов. Не менее четверти населения мира сосредоточено в восьми странах, которые граничат с соседним Бенгальским заливом, и многие жители полностью зависят от рыбного промысла. Последние десятилетия власти стремились к его расширению, но не учитывали, что океан — это не бездонная яма ресурсов.







Кроме чрезмерной эксплуатации океана, экосистемы губят загрязнение окружающей среды и повышение уровня моря из-за изменения климата. Несколько крупных рек, впадающих в залив, приносят огромные потоки неочищенных сточных вод, пластмассы, промышленных отходов. Высокая нагрузка органических загрязнителей в сочетании с уменьшением количества рыбы может привести к массовому цветению водорослей и дальнейшему снижению содержания кислорода в воде.

В прошлом месяце международная исследовательская группа сообщила тревожную новость — «мертвая зона» в заливе уже охватывает около 60 000 квадратных километров. Ученые предупреждают, что этот участок океана приближается к переломному моменту, который будет иметь серьезные последствия для всех океанов планеты и глобального цикла азота. Вместе с тем рыболовный коллапс в регионе может привести к активизации конфликтов и массовому перемещению населения.