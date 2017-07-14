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Туманности Омар и Кошачья лапка

14.07.2017 Части света   Нет комментариев

Туманности Омар и Кошачья лапка

Астрономы долгое время изучали светящиеся газопылевые облака, занесенные в каталог как NGC 6334 и NGC 6357. Благодаря своим выразительным формам туманности получили названия Кошачья лапа и Омар. 

Новый снимок облаков сделан с помощью телескопа VLT Survey Telescope. Его разрешение составляет около двух миллиардов пикселей. Это одно из самых больших изображений, когда-либо выпущенных Европейской южной обсерваторией (ESO).

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NGC 6334 находится примерно в 5500 световых годах от Земли, а NGC 6357 удалена от нас на 8000 световых лет. Обе туманности расположены в созвездии Скорпиона, рядом с ядовитым наконечником его хвоста.

Британский ученый Джон Гершель впервые наблюдал следы этих объектов две ночи подряд в июне 1837 года во время его трехлетней экспедиции на мыс Доброй Надежды в Южной Африке. Тогда в условиях ограниченной телескопической мощности туманности были им задокументированы только частично. Лишь спустя много десятилетий их формы стали отчетливо видны на фотографиях.

Три подушечки на кошачьей лапке и клешни омара на самом деле представляют собой области газа — преимущественно водорода — заряженного светом сияющих новорожденных звезд. С массами примерно в 10 раз больше солнечной эти горячие звезды испускают интенсивное ультрафиолетовое излучение, ионизирующее атомы водорода, сохраняющиеся в звездных яслях. Эти обширные облакоподобные объекты известны как эмиссионные туманности.

Благодаря мощности камеры VLT OmegaCAM было получено новое изображение с разрешением 49511×39136 пикселей — одно из самых больших, когда-либо выпущенных ESO.

Но несмотря на современные инструменты, скопление пыли в этих туманностях настолько плотное, что многое в них остается скрытым для нас. Туманность Кошачьей лапы — место активного звездообразования. Однако свет тысяч молодых звезд не способен достигнуть Земли. Только путем наблюдения в инфракрасном диапазоне с помощью таких телескопов, как VISTA, можно заглянуть сквозь пыль внутрь этих звездных яслей.

Просмотр туманностей в различных длинах волн света приводит к различным визуальным восприятиям со стороны наблюдателя. Когда они рассматриваются в инфракрасном свете большой длины волны, то, например, одна часть NGC 6357 напоминает голубя, а другая череп. В связи с этим ее еще называют туманность Война и мир.

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Метки:  Кошачья, туманности

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