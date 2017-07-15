Контактер с «Управителями всего мира»

Некий Виталий Шкворц, пенсионер из Ленинградской области, пару десятилетий назад вел переписку с исследователем аномальных явлений Алексеем Приймой и рассказывал ему о том, что с самого детства он поддерживает контакты с загадочными существами, которые называли себя "Управителями всего мира".







«Впервые я встретился с «ними» в детстве. «Они» вошли в комнату прямо сквозь стену. Затем стали навещать меня регулярно с периодичностью пять-шесть раз в год. «Они» очень похожи на людей, но выше ростом и полупрозрачные. Одеты в комбинезоны, плотно облегающие тела. Есть среди «них» и мужчины, и женщины».

А это фрагмент из другого его письма:

«Не знаю, почему «они» избрали для «собеседований» меня, а не кого-либо другого. Сообщаю кратко, что узнал из «собеседований». Пустой номер — самостоятельно искать контактов с «ними». Если понадобится, «они» сами разыщут вас, где бы вы ни находились. «Их» возможности неограниченны. Вы, я, мы все находимся под постоянным, самым внимательным наблюдением, неусыпным контролем с «их» стороны.

Все, происходящее на Земле, отслеживается «ими», тщательным образом анализируется. И «они» готовы в любой момент вмешаться, дабы поправить положение (что постоянно и совершается независимо от наших желаний). Скажу больше, мерзостное состояние, в котором наше общество пребывает сейчас, тоже задано, запрограммировано свыше.

Капиталистическая революция в России — не более чем внеземная программа. Привожу дословно «их» мнение о всей этой мерзости нынешнего российского бытия: «Так даже лучше.» Тут есть один нюанс: я так и не понял, кто конкретно запрограммировал новейший (речь о кризисе 90-х) бардак в России — «они» сами или же некие иные высшие силы?».

Еще один фрагмент из его письма:

«В ходе «собеседований» выяснилось, что в общении с людьми «они» всегда бывают исключительно вежливы, корректны, тактичны и приветливы. Ну а теперь — о самом важном. Все без исключения «их» контакты с нами, людьми Земли, сопровождаются корректировкой программы жизни человека, избранного для воздействия.

«Они» говорят: программу, изначально заложенную в мозг человека, можно в дальнейшем слегка подправить. Вот «они» и занимаются этим. «Вправляют мозги» людям, дальнейшие поступки которых могут оказать какое-то пусть слабое, а все-таки ощутимое влияние на развитие человеческого общества в целом.

Вы думаете, что вы живете так, как вам того хочется? Ничего подобного! На самом деле «они» время от времени управляют вами, как роботом, включая одни ячейки вашего сознания и намертво выключая другие».

В заключение — еще одна прелюбопытная выписка из еще одного письмеца В. С. Шквореца:

«Никогда не забуду, как в ходе одной из самых первых встреч «они» сказали: «Мы — Управители. Мы управляем всем миром».