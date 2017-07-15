Можно ли «выключить» полтергейст?

Мы мало знаем о причинах, порождающих вспышки полтергейста. Это незнание рождает проблему, надежного решения которой нет до сих пор. Речь идет о способах прекращения полтергейста.

Защита от феномена крайне сложна. Попытки прекратить его нередко терпят неудачу. Если же они оказываются успешными, то нет гарантии, что действия по его прекращению просто совпали по времени с самопроизвольным, временным или окончательным, затишьем.







Вообще же, средства, способы и методы защиты от полтергейста используются, исходя из предполагаемой его причины. Если предполагается колдовство, обращаются к соответствующим умельцам — к знахарям, шаманам, колдунам и другим специалистам этого дела. Если же проделки духов умерших, их стараются всячески задобрить.

Если хулиганство — обращаются в милицию, сумасшествие — к психиатрам, необычные излучения — к физикам. Замечено, что священнослужители и отдельные умельцы из народа значительно чаще достигают успеха в прекращении полтергейста, чем, например, ученые.

Полтергейст нередко неравнодушен к попыткам его прекращения: именно в это время его проявления, бывает, резко усиливаются. Так, например, 7 января 1853 года с целью прекратить разрушительный полтергейст в доме капитана Жандаченко Николая Прохоровича (слобода Липцы под Харьковом) были приглашены три священника с причтом для соборного служения.

С утра и в момент прихода духовенства все было тихо. А дальше, по словам очевидца, произошло следующее:

«Едва начали «заклинания», раздался двойной стук с треском в углу, где висел образ; все глаза направляются туда — и мы видим: часть доски, на которой написан был образ (около половины его), отделяется и падает на стол вслед за кирпичом, которым расщепило доску. Смятение общее и полное. Еще не улеглось впечатление от случившегося, как появляется из печи котел с кипятком. Направляясь из печи по воздуху, между мною и Николаем Прохоровичем, и двигаясь стремительно, он ударяется о левое бедро Николая Прохоровича с такой силой, что того отталкивает вправо, а сам котел, отскакивая в сторону, падает между причтом и прихожанами, пролив воду и наполнив переднюю часть кухни паром. Прихожане оторопели. Служение кончается торопливо» — и священники спешат уйти из дома, где происходят такие необычные события. :

В январе 1889 года в местечке Александрия Ровенского уезда в избе одного крестьянина «взбесились» предметы домашнего обихода: они летали, падали, оказывались в самых неподходящих местах. Пригласили священника: «Во время молебствия глиняный горшок с печи пролетел всю избу и вскочил на голову священника, сильно ударив его». Известны и современные аналоги подобных случаев.

Религиозная практика прекращения полтергейста исходит из постулата, что человек или место, в связи с которыми предположительно проявляется феномен, могут быть «одержимы» злыми духами (бесами) или духами умерших. Обряд изгнания злых духов называется ритуалом экзорцизма.

Обряд исцеления бесноватых или одержимых еще в шестнадцатом веке был заложен в требнике киевского митрополита Петра Могилы. В римско-католической церкви ритуал экзорцизма для борьбы с полтергейстом в семнадцатом веке разрешил использовать папа римский Урбан VIII. Эти ритуалы священнослужители практикуют и в наши дни. В их основе лежит убеждение, что соответствующими молитвами и церемониями возможно заставить нечистых духов покинуть человека или место, в которых они столь надежно, как им кажется, обосновались.

Благодаря стараниям исследователя У. Ролла, а также его английских коллег А. Гоулда и Т. Корнелла, появилась возможность выяснить эффективность ритуала экзорцизма применительно к прекращению полтергейста.

Из 116 полтергейстов за 1612—1974 годы, обработанных Роллом, в 30 (26 процентов) с целью прекращения вспышки был проведен ритуал экзорцизма. Из них в 4 случаях (13 процентов) — успешно, то есть вспышка прекратилась. В 26 (87 процентов) ритуал не помог, более того — в 5 и 26 проявления лишь ожесточились, а в 4 из 26 был получен лишь временный положительный эффект.

Более того, в двух случаях из четырех успешных было неизвестно, сколько длилась вспышка, а еще две продолжались два и три месяца соответственно, то есть все четыре могли окончиться сами по себе и время проведения ритуала, возможно, совпало с естественным окончанием вспышки. В целом Ролл приходит к выводу, что экзорцизм не эффективен как средство прекращения полтергейста.

Результаты, полученные Гоулдом и Корнеллом, противоречат данным Ролла. Из 500 обработанных ими случаев за 530 — 1975 годы в 59 (12 процентов) проводился экзорцизм. Из них в 34 случаях (58 процентов) — успешно, в 16 (27 процентов) — безуспешно, в 9 (15 процентов) было получено лишь временное улучшение, потом вновь стало плохо.

В чем причина того, что, согласно Роллу, экзорцизм, как средство прекращения полтергейста, неэффективен, а по Гоулду и Корнеллу, эффективен более чем в половине случаев, не вполне ясно. Разве что потому, что в отношении этого темного феномена в действительности все оказывается совсем не так, как на самом деле. Правда, другие зарубежные исследователи считают, что лишь 20 процентов ритуалов экзорцизма достигают цели, то есть прекращают вспышку. Но и это неплохо.

Что касается современной практики изгнания полтергейста православными священнослужителями в России, то известны увенчавшиеся успехом попытки. Например, Э. А. Ермилов из Нижнего Новгорода описал случай прекращения там полтергейста 24 марта 1990 года отцом Николаем, архиепископом Нижегородским и Арзамасским. Причем «уничтожение» феномена было выполнено прямо на квартире пострадавших.

В подавляющем большинстве известных случаев семьи, в которых начался полтергейст, прибегают прежде всего к помощи церкви. Иногда с ними работают в церкви, иногда священник приходит на квартиру. Как правило, это случается один, редко несколько раз за всю вспышку. А это, как показывает опыт, явно недостаточно. Ведь, например, в 1666 году преподобный Илларион пять недель изгонял дьявола, поселившегося в богадельне на Кулишках. Да и сеансы экзорцизма над одержимыми и носителями полтергейстных проявлений нередко длятся неделями.

В истории полтергейста описаны всего три попытки «лечения» носителя гипнотическим внушением, и все они оказались успешными. Более того, выяснилось, что с помощью внушения можно в некоторой степени и управлять феноменом, например, внушать носителю, чтобы стуки прекращались по ночам или возникали только в определенные часы суток, например, днем в заранее оговоренное время. Первый опыт такого рода имел место еще в 1904 году.

С точки зрения поиска других способов прекращения феномена интересны результаты анализа случайно выяснившихся естественных причин окончания вспышки. Известно, например, что при переезде носителя на новое место жительства иногда все проходит. Ролл нашел 35 случаев, когда все неприятные проявления прекращались, если переезжал носитель или даже кто-то другой, с кем он часто общался.

Иногда вспышки заканчивались по другим причинам. Например, когда носитель уплатил долг, не отданный умершим, призрак которого постоянно обращался с этой просьбой к носителю. Описаны случаи прекращения полтергейста, когда их носитель оставлял своих приемных родителей и переезжал жить к своей родной матери.

В ряде случаев исследователи рассматривали всю семью в качестве носителя полтергейстных проявлений, но с точки зрения неполадок семьи в целом. Опытным исследователям удавалось прекратить явление, вскрыв внутрисемейный эмоциональный конфликт и убедив семью справиться со своими проблемами.

Исследователям полтергейста известно, что присутствие большого количества наблюдателей и любопытствующих нередко препятствует проявлению полтергейста. Иногда те же результаты достигаются и в случае выхода на сцену какого-либо нового лица.

Но так бывает не всегда. Ролл нашел, что из изученных им 116 случаев в 67 из них присутствие наблюдателей не препятствовало игре шумных духов, а в 23 случаях даже способствовало им. И лишь в 16 случаях присутствие наблюдателей заставило духов прекратить свои игры (правда, неизвестно, большое ли количество наблюдателей было в этих случаях).

В некоторых случаях пристальное наблюдение особенно сильно противодействует игре духов. Например, если фиксировать предмет взглядом, то обычно это препятствует его перемещению. Вот одно из таких наблюдений, имевших место в 1849 году в столярной мастерской города Соунлэнд, графство Йоркшир, Англия:

«Иногда кто-нибудь из нас подолгу задерживал взгляд на щепке, лежавшей на полу. Пока на нее смотрели, она не шевелилась. Но стоило наблюдателю ослабить внимание, как эта самая щепка, валявшаяся на полу на значительном расстоянии от того, кто на нее смотрел, поднималась в воздух и летела в его сторону. Бывало, господин Коутер сидел в мастерской по два и по три часа подряд, наблюдая за какой-нибудь щепкой в надежде увидеть, как она поднимается в воздух. Увидеть это ему ни разу не удалось, хотя он, как и все остальные, много раз видели щепки, которые, казалось, только что взлетели».