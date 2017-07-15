Индийские храмовые танцы мало похожи на бразильскую самбу, а русские хороводы заметно отличаются от польского краковяка. Каждая народность старается заключить в свои танцевальные па именно те движения, которые считает наиболее красивыми, выразительными и привлекательными. Неудивительно, что с оглядкой на это, долгое время народные танцы считались искусством, хорошо понятным только представителю того этноса, которому принадлежало их авторство.

Однако, совсем недавно ученым удалось доказать, что возможно скомпилировать все движения, выполняемые в рамках различных танцев, и получить, на их основе, универсальное сочетание па, которое будет одинаково хорошо восприниматься повсеместно. Причем, вне зависимости от того, одеты ли танцующие в национальные костюмы или носят брендовую одежду от ТМ арина балерина.

Исследование проводили вездесущие британцы. Команда из Нортумбрийского университета задалась целью создать оригинальный, не имеющий аналогов, танец, с помощью которого любая женщина получает возможность понравиться представителю противоположенного пола только за счет правильного подбора движений разными частями тела. Для проведения эксперимента ученые пригласили 39 дам и 39 мужчин традиционной ориентации.

Девушкам предстояло танцевать, используя разные приемы и стили, а мужчинам — оценивать их действия на сцене. После того, как полевая часть исследования была завершена, специалисты скрупулезно проанализировали полученные данные и, за счет этого, вывели формулу супертанца. Более того, чтобы не представлять данные своего эксперимента в виде сухого текстового отчета, они создали виртуальную трехмерную модель танцующей женщины, изучая которую каждая представительница прекрасного пола может узнать секретные движения, имеющие 100% воздействие на мужчин. Видео имеется в сети Интернет и к нему может получить доступ каждая девушка.

Какие движения понравились участникам эксперимента

Исследователи не без удивления отметили ряд четко выраженных предпочтений, которые выказывали мужчины, участвовавшие в опыте. Как показал эксперимент, в большинстве случаев они отдавали предпочтение активным действиям дам, например, движениям бедрами. В то же время плавные па с задействованием рук, не вызывали позитивных реакций.