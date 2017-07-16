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Ученые объяснили феномен белых ночей
16.07.2017 Что от нас скрывали
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Канадские ученые нашли объяснение одной из разновидностей белых ночей, которая возникает на низких широтах. Изучив данные с метеорологических спутников, они предположили, что причиной феномена являются атмосферные волны, которые сходятся друг с другом в определенных местах, что усиливает слабый свет, рассеянный в воздушной оболочке Земли, а также зеленоватое свечение, которое излучается атомами кислорода, поглотившими солнечную энергию, —пресс-релиз исследования опубликован на сайте Phys.org.
Белые ночи характерны для умеренных и северных широт до начала летнего солнцестояния и после него. Однако иногда явление наблюдалось гораздо южнее, что до сих пор являлось загадкой для исследователей. :
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