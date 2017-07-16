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Ученые объяснили феномен белых ночей

16.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Ученые объяснили феномен белых ночей

Канадские ученые нашли объяснение одной из разновидностей белых ночей, которая возникает на низких широтах. Изучив данные с метеорологических спутников, они предположили, что причиной феномена являются атмосферные волны, которые сходятся друг с другом в определенных местах, что усиливает слабый свет, рассеянный в воздушной оболочке Земли, а также зеленоватое свечение, которое излучается атомами кислорода, поглотившими солнечную энергию, —пресс-релиз исследования опубликован на сайте Phys.org.
Белые ночи характерны для умеренных и северных широт до начала летнего солнцестояния и после него. Однако иногда явление наблюдалось гораздо южнее, что до сих пор являлось загадкой для исследователей.

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Метки:  объяснили, Ученые, Феномен

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