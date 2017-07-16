Российские ученые исследовали мумию инопланетянина обнаруженную в Перу

Доктор технических наук, профессор Национального исследовательского университета в Санкт-Петербурге Константин Коротков и Наталья Залозная, рентгенолог, специалист по компьютерной томографии Международного института биологических систем недавно вернулись из Перу, где стали свидетелями и участниками сверхъестественных событий.

В составе международной экспедиции они обследовали загадочную мумию, обнаруженную в пещере недалеко от знаменитого плато Наска.



Пальцы на ногах, три штуки, длинные, словно бы для того, чтобы цепляться На руках тоже по три пальца. Пропорции тела у мумии в целом человеческие. В распрямленном состоянии ее рост составил бы 168 сантиметров. Очень странная голова с — удлиненным, вытянутым назад, черепом. Нос — крошечный, ушей — нет. Вместо них — едва заметные отверстия в черепе.

Мумия похожа на гипсовую скульптуру, посыпана каким-то белым порошком. Но, как показал рентген и компьютерная томография, это отнюдь не изваяние. Внутри — скелет, останки внутренних органов. Посредством радиоуглеродного анализа установлено, что тканям мумии 2300 — 2500 лет. Порошок, по мнению ученых, обладает бальзамирующими свойствами. Мумия обсыпана им для сохранности.

— Я не сомневаясь, что когда-то это существо было живым, — сообщил профессор Коротков. — Мы взяли образцы тканей — они сохранились. Сейчас образцы анализируют генетики в крупном медицинском центре Санкт- Петербурга.

Предварительные результаты свидетельствуют: пол существа — женский. Выводы о том, кто это — неизвестная разновидность людей, мутант или представительница внеземной расы, можно будет делать после расшифровки генома.



И совсем нечеловеческими выглядят конечности. На руках и ногах мумии по три очень длинных пальца.

Место, где была найдена мумия, специалисты не называют, Но сообщают, что рядом обнаружены камни с рисунками. На рисунках — трехпалое существо.



Изображение трехпалого существа на камнях возле плато Наска

Исследования мумии продолжаются. Профессор Коротков ожидает получить сенсационные результаты, которые, возможно, заставят иначе взглянуть на историю человечества.