Феномен чревовещания

«Женщины-чревовещательницы не басня, заслуживающая насмешку, — в мое время они существуют. Я видел в своем отечестве женщину небольшого роста, низкого происхождения, из живота которой слышался голос нечистого духа. Этот голос, правда, был слаб, но когда дьявол хотел, то говорил удобослышно и понятно. Многие богатые и знатные люди, любопытствуя знать будущее, приглашали к себе эту женщину, раздевали догола и в присутствии всех (что случалось и при мне) нагую расспрашивали о будущем.

Демон, поселившийся в ее животе, прозывался Цинциннатус и охотно отвечал тем, кто называл его этим именем. Когда его расспрашивали о предметах таинственных, как, например, о прошедшем или настоящем, он часто отвечал правильно, но о будущем говорил пустяки и обнаруживал свое незнание каким-то гулом, невнятным рокотом или глухими звуками, из которых ничего нельзя было понять». :

Судьба чревовещательниц в те времена была незавидной — их казнили или ссылали. Знаменитый португальский инквизитор Олеастер, живший в шестнадцатом столетии, также оставил рассказ о своей встрече с чревовещательницей:

«В молодости, когда я воспитывался в Королевском училище в Лиссабоне, видел я одну девушку, Цецилию, представшую на суде перед Сенатом. Из ее локтей и других частей тела исходил слабый голос, который, по ее уверению, был голосом какого-то Петра, уже умершего. На все вопросы голос отвечал немедленно и скороговоркой, большей частью он просил слушателей помочь Цецилии в ее бедности. По решению Сената Цецилия была сослана на остров Святого Фомы, один из Антильских островов, недалеко от Пуэрто-Рико, где и умерла».

Конечно же бедную Цецилию, испрашивающую себе подаяние столь оригинальным способом, посчитали носительницей козней дьявола. Потому и осудили.

Чревовещатели начала ХХ века со своими куклами

Очень немногие тогда сомневались в дьявольском происхождении чудесной способности говорить не разжимая губ. Например, монах Бонавентуро (1640—1704) писал о таком даре следующее: «Возможно и из внутренней желудочной полости извлекать слова, которые мы обычно произносим только губами».

Физиологический механизм чревовещания был вскрыт несколько позже, но он оказался несколько отличным от того, что предполагал Бонавентуро: звук все же рождался в голосовом аппарате человека, но, благодаря особенностям возникновения и распространения, казался исходящим не изо рта.

На это обратил внимание немецкий физиолог И. Мюллер, который написал в вышедшей в 1845 году книге «Руководство по физиологии»: «Звуки, образующиеся в процессе чревовещания, кажутся приходящими издалека и похожи на произносимые стоящим, поодаль человеком».

Ученый пробует объяснить и этот феномен: «Эффекты чревовещания во многом зависят от обмана слуха и других чувств. Мы весьма трудно различаем направление звуков и расстояние до них, и если наше внимание устремлено на какой-либо предмет, то воображение, независимо от воли, заставляет нас слышать звуки, воспринимаемые вне связи с их источником, именно вблизи этого предмета».



А вот как описывает внешнюю сторону дела современная российская артистка-чревовещательница М. Г. Донская:

«Одним из требований к профессионалу-вентрологу является его умение придавать звуку так называемую полетность. Артист-чревовещатель должен создать у аудитории впечатление, что голос за партнера-куклу исходит именно от куклы. Мне, например, не составляет труда направить звук в любой угол квартиры и заставить «заговорить» шкаф, фикус, самовар, лежащую в прихожей собаку».

Мария Григорьевна подчеркивает важность умения придавать голосу «стереофоничность». Каждой кукле следует подобрать подходящий голос: «У Андрюши тоненький, нежный. Когда бабушка выступает с Пьяницей, то зрители удивляются, откуда берется такой пропитой бас, у мамы Гном по-старчески шамкает, что-то там бормочет».

И еще одно интересное замечание: «Номер длится обычно минут пять. Больше трудно выдержать. Мы и так после концерта полдня разговариваем шепотом». И далее: «Очень много букв нельзя произносить с закрытым ртом, приходится все время подбирать слова».

Как утверждает М. Г. Донская, чревовещанию нельзя обучить, способность эту можно лишь развить в случае, если человеку от природы дано особое горло. Дар чревовещания чрезвычайно редок — в 90-х годах во Всемирной ассоциации вентрологов состояло лишь пятьдесят человек.