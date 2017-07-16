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Загадки человечества. Выпуск 5

16.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Эксперимент с неизвестным концом. Зачем российский учёный подсадил себе бактерии, которым миллион лет. К чему приведёт рискованный опыт;
— Инновационный проект шведских учёных. Вечный двигатель, основанный на разработках Николы Тесла, заработает в водах Уэльса. Почему современный изобретатели стремятся покорить подводное пространство и какие ещё технологии будущего будут запущены в глубинах океанов;
— Дата Апокалипсиса назначена на 2017 год. Что ждёт планету и человечество уже этой осенью. Шокирующий прогноз американских астрофизиков;
— Невероятные находки археологов. Великаны существуют. Рост древних жителей Земли был больше 4 метров. Кто они? Инопланетяне или уникальная человеческая раса. Куда пропали гиганты;
— Подделка или гениальный шифр. Манускрипт Войнича и формула эликсира бессмертия. Русский ответ на загадку тысячелетия;
— Дети космической радиации. Новая гипотеза зарождения жизни на Земле. Почему учёные уверены, что все организмы на планете Земля мутанты;
— Сенсационное открытие археологов. Доисторический браслет может перевернуть теорию Дарвина с ног на голову. Кто его изготовил и почему денисовский человек, которого до сих пор считали вымершим, живёт в каждом из нас.

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Метки:  Выпуск, Загадки, человечества

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