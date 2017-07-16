-
Астрономы указали зону существования инопланетной жизни
16.07.2017 Части света
-
Астрофизики из Института имени Карла Сагана выяснили, могут ли вокруг:
стареющих звезд вращаться планеты, пригодные для существования живых
организмов. Результаты исследования могут помочь понять, какова в
действительности будет судьба Земли, когда Солнце превратится в красного
гиганта. Статья опубликована в Astrophysical Journal. Пресс-релиз доступен на сайте EurekAlert!
Ученые
смоделировали расположение обитаемых зон для звезд, которые находятся
на последних этапах своего существования, и как долго планеты могут
оставаться в этих зонах. Обитаемая зона представляет собой область
вокруг звезды, в которой планета обладает жидкой водой, необходимой для
развития жизни.
Когда звезда стареет, она увеличивается в размерах, становится ярче и
горячее. Обитаемая зона при этом перемещается в сторону окраины
планетной системы — туда, где раньше находились лишь «замороженные»
миры. В нашей Солнечной системе во внешних областях располагаются
потенциально пригодные для жизни объекты: спутники Юпитера и Сатурна.
Астрофизики
выяснили, что местоположение обитаемой зоны красного гиганта зависит от
изначальной массы родительской звезды. Планеты и их спутники могут
оставаться пригодными для жизни в течение девяти миллиардов лет —
примерно столько же, сколько будет находиться в своей обитаемой зоне
Земля. Через несколько миллиардов лет Солнце уничтожит Меркурий и
Венеру, превратит Землю и Марс в раскаленные скалистые миры и начнет
обогревать внешние планеты.
По оценкам ученых, время нахождения
размороженных планет в обитаемой зоне может достигать полтора миллиарда
лет. Исследователи полагают, что поиск экзопланет вблизи красных
гигантов с использованием новых высокоточных инструментов может повысить
шансы на обнаружение инопланетной жизни.
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии