Атомы кислорода обнаружены в верхних слоях атмосферы Марса

Атомарный кислород воздействует на поведение других газов, тем самым

оказывая значительное влияние на атмосферу планеты. Ученые обнаружили

только половину от предполагаемого объема кислорода, что может быть

связано с изменениями, происходящими в марсианской атмосфере. Ученые

намерены продолжить исследования с помощью SOFIA, чтобы понять природу этих изменений.

«Атомарный кислород в атмосфере Марса очень сложно измерить, — рассказывает участница проекта SOFIA

Памела Маркум. — Для того чтобы исследовать дальнюю инфракрасную волну,

необходимую для обнаружения атомарного кислорода, ученым приходится

подниматься над земной атмосферой, использовать высокочувствительные

приборы. В данном случае использовался спектрометр. У SOFIA есть такие возможности.

В последний раз такие замеры атомарного кислорода в атмосфере Марса были сделаны миссиями Viking и Mariner в 1970-х благодаря месту размещения SOFIA,

которая летает в 11–13 километрах, выше атмосферной влаги, блокирующей

инфракрасное излучение. Усовершенствованные детекторы, установленные

на обсерватории (Немецкий ресивер астрономии в терагерцовых частотах (GREAT), в частности) позволили астрономам различить кислород в атмосфере Красной планеты от кислорода из атмосферы Земли.