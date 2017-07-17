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Атомы кислорода обнаружены в верхних слоях атмосферы Марса

17.07.2017 Части света   Нет комментариев

Атомы кислорода обнаружены в верхних слоях атмосферы Марса

Впервые за последние 40 лет наблюдений за Марсом оборудование Стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA) зафиксировало
присутствие атомарного кислорода в атмосфере Красной планеты. Атомы
кислорода обнаружены в верхних слоях атмосферы Марса, известной как
мезосфера.

:

Атомарный кислород воздействует на поведение других газов, тем самым
оказывая значительное влияние на атмосферу планеты. Ученые обнаружили
только половину от предполагаемого объема кислорода, что может быть
связано с изменениями, происходящими в марсианской атмосфере. Ученые
намерены продолжить исследования с помощью SOFIA, чтобы понять природу этих изменений.

«Атомарный кислород в атмосфере Марса очень сложно измерить, — рассказывает участница проекта SOFIA
Памела Маркум. — Для того чтобы исследовать дальнюю инфракрасную волну,
необходимую для обнаружения атомарного кислорода, ученым приходится
подниматься над земной атмосферой, использовать высокочувствительные
приборы. В данном случае использовался спектрометр. У SOFIA есть такие возможности.

В последний раз такие замеры атомарного кислорода в атмосфере Марса были сделаны миссиями Viking и Mariner в 1970-х благодаря месту размещения SOFIA,
которая летает в 11–13 километрах, выше атмосферной влаги, блокирующей
инфракрасное излучение. Усовершенствованные детекторы, установленные
на обсерватории (Немецкий ресивер астрономии в терагерцовых частотах (GREAT), в частности) позволили астрономам различить кислород в атмосфере Красной планеты от кислорода из атмосферы Земли.

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Метки:  атмосферы, верхних, кислорода, обнаружены

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