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Магнитные поля и гравитация в туманности Ориона дают начало новым звездам

17.07.2017 Части света   Нет комментариев

Магнитные поля и гравитация в туманности Ориона дают начало новым звездам

В космосе постоянно происходит формирование новых звезд. Целые скопления звезд подчас способны сформироваться за относительно небольшой промежуток времени. В новом исследовании Амелия Стутц и Эндрю Гоулд из Института астрономии общества Макса Планка в Гейдельберге предложили механизм, способный объяснить такое стремительное формирование звездных скоплений. Исследователи изучали полосу из газа и пыли, включающую знаменитую туманность Орион.

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Существует два основных типа звездообразования. По первому типу звезды формируются внутри небольших молекулярных облаков, поодиночке, в то время как второй тип звездообразования предполагает образование крупных групп звезд внутри крупных молекулярных облаков на протяжении временных отрезков порядка 30 миллионов лет.

30 миллионов лет – это «мгновение ока» в астрономических масштабах, поэтому образование больших групп звезд в течение такого небольшого срока требует теоретического объяснения. Основные предложения, высказываемые учеными сегодня, сводятся к сценариям «цепных реакций», когда первые сформированные звезды ускоряют формирование последующих звезд, или участия в формировании звезд сверхновых, создающих ударные волны, сжимающие материю молекулярного облака и приводящие к формированию зародышей новых звезд.

Амелия Стутц и Эндрю Гоулд предлагают иной механизм звездообразования, в котором ключевым фактором формирования новых звезд является взаимодействие между гравитационным и магнитным полями. Для проверки своего предположения они изучили структуру в форме полосы, в которую входит туманность Ориона, находящаяся на расстоянии 1300 световых лет от нас.

Согласно данным ранних исследований магнитные поля и гравитация оказывают на вещество этой полосы примерно одинаковое воздействие. Согласно модели, предложенной Стутц и Гоулдом, эта полоса представляет собой структуру, совершающую колебания в пространстве.

Основным подтверждением своего сценария авторы работы видят тот выявленный в ходе наблюдений факт, что протозвезды сосредоточены в исследуемой полосе в пределах плотных областей, а молодые звезды – в пределах менее плотных областей пространства. Согласно авторам статьи это объясняется тем, что диффузные, крупные протозвезды увлекают за собой плотно наполненные веществом «рукава» колеблющейся структуры исследуемой полосы, в то время как более плотные, компактные молодые звезды остаются на своем месте, занимая менее «густонаселенные» области пространства.

Исследование представлено в журнале Astronomy & Astrophysics.

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Метки:  Гравитация, звездам, магнитные, Начало, Ориона, туманности

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