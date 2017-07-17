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Необычное НЛО наблюдали в Канаде

17.07.2017 НЛО   Нет комментариев


Фотограф Кен Райс, делал снимки природы, когда заметил в небе НЛО похожий на зеленый диск с острыми шипами по бокам и длинным хвостом.

:

«Было 7:45 вечера, когда я заметил это странное нечто. Оно остановилось в воздухе и примерно около минуты висело на одном месте, а потом быстро улетело».

Фотографии сделаны рядом с шоссе Colonel Sam Drive. По мнению Райса, это не аэростат и не воздушный змей. Объект завис на одном месте, а затем быстро улетел, что ни змей ни аэростат сделать не в состоянии.

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Метки:  Канаде, наблюдали, Необычное

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