Необычное НЛО наблюдали в Канаде



Фотограф Кен Райс, делал снимки природы, когда заметил в небе НЛО похожий на зеленый диск с острыми шипами по бокам и длинным хвостом.

«Было 7:45 вечера, когда я заметил это странное нечто. Оно остановилось в воздухе и примерно около минуты висело на одном месте, а потом быстро улетело».

Фотографии сделаны рядом с шоссе Colonel Sam Drive. По мнению Райса, это не аэростат и не воздушный змей. Объект завис на одном месте, а затем быстро улетел, что ни змей ни аэростат сделать не в состоянии.