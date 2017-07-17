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Сильный ливень затопил улицы Уфы
17.07.2017 Интересное в мире
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Ливень обрушился на Уфу. Многие улицы оказались серьезно подтоплены, а автомобили глохли в воде, уровень которой в некоторых местах доходил до пояса взрослому человеку. Под воду погрузились Колхозный рынок и улица Комсомольская. Серьезно затопило торговый центр «Июнь». Не лучше ситуация и в северной части Уфы. В микрорайоне Сипайлово улицу Баязита Бикбая машины также преодолевали с трудом. На улице Цветочной потоками воды смывало мусор и автомобильные покрышки
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