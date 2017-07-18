Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

К своим выводам специалисты пришли, анализируя данные о продолжительности жизни людей из США, Великобритании, Франции и Японии, собирающиеся с 1968 года.

«Мы просто не знаем, каков может быть возрастной предел. Фактически, расширяя линии тренда, мы можем показать, что максимальные средние сроки жизни могут продолжать увеличиваться в обозримом будущем», — сказал соавтор работы Зигфрид Хекими.

Он отметил, что 300 лет назад у многих людей были короткие жизни. «Если бы мы сказали им, что в один прекрасный день большинство людей могут дожить до ста лет, они сказали бы, что мы сумасшедшие», — добавил Хекими.

Таким образом авторы опровергли результаты американских ученых, опубликованные в октябре 2016 года в Nature, согласно которым средняя максимальная продолжительность жизни человека составляет 115 лет.

Старейшим из когда-либо живших людей на Земле, чьи даты рождения и смерти официально подтверждены, была француженка Жанна Кальман, умершая в августе 1997 года. Она прожила 122 года, 5 месяцев и 14 дней.