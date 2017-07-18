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Средняя максимальная продолжительность жизни человека составляет 115 лет

18.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Средняя максимальная продолжительность жизни человека составляет 115 лет

Канадские ученые показали, что средняя максимальная продолжительность жизни человека (то есть усредненная по всем долгожителям Земли) как минимум больше, чем считалось ранее.

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Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

К своим выводам специалисты пришли, анализируя данные о продолжительности жизни людей из США, Великобритании, Франции и Японии, собирающиеся с 1968 года.

«Мы просто не знаем, каков может быть возрастной предел. Фактически, расширяя линии тренда, мы можем показать, что максимальные средние сроки жизни могут продолжать увеличиваться в обозримом будущем», — сказал соавтор работы Зигфрид Хекими.

Он отметил, что 300 лет назад у многих людей были короткие жизни. «Если бы мы сказали им, что в один прекрасный день большинство людей могут дожить до ста лет, они сказали бы, что мы сумасшедшие», — добавил Хекими.

Таким образом авторы опровергли результаты американских ученых, опубликованные в октябре 2016 года в Nature, согласно которым средняя максимальная продолжительность жизни человека составляет 115 лет.
Старейшим из когда-либо живших людей на Земле, чьи даты рождения и смерти официально подтверждены, была француженка Жанна Кальман, умершая в августе 1997 года. Она прожила 122 года, 5 месяцев и 14 дней.

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