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Найдены бактерии, способные вызывать дождь
18.07.2017 Что от нас скрывали
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Как известно, бактерии находятся везде — в человеческом кишечнике, на каждой поверхности, на нашей коже и даже в небесах. Вместе с водным паром и частицами в облаках также обитают живые бактерии. И некоторые воздушные бактерии обладают настоящими суперспособностями. Они могут заставить воду превратиться в лед и тем самым вызвать дождь. Как только замерзшие гранулы формируются вокруг частичек пыли, минералов или микроорганизмов, они падают, по пути превращаясь в дождевые капли или же формируя снежинки. А значит, микроорганизмы могут увеличить количество осадков. Но как это происходит?
Рассматриваемая бактерия называется Pseudomonas Syringae. Как известно, облака только кажутся нам чистыми. На самом деле в одном кубическом метре любого дождевого облака содержится от 300 до 30 000 микробов. В том числе и Pseudomonas Syringae, бактерия, которая обладает очень странной способностью: превращать воду в лед даже при относительно высоких температурах. Она была открыта еще несколько десятилетий назад на растениях, и ее очень легко растить в искусственных условиях, именно поэтому сейчас она незаменима для любого лыжного курорта.
Как же она работает? Pseudomonas Syringae вырабатывает белки, которые организованно, сеткой располагаются на ее поверхности. Когда к ним приближаются молекулы воды, путем химической реакции они также выравниваются по этой белковой решетке, формируя сетку, и вследствие такого жесткого позиционирования начинают формировать лед. Это химико-бактериальное замерзшее ядро притягивает все больше воды, и в результате становится все массивнее и тяжелее. В конечном итоге, такое образование уже не может оставаться в воздухе и падает на землю, ну а дальше все зависит от температуры.
В теории такой метод может вызывать дождь даже в засуху. «Если внедрить в облако эти бактерии, то они начнут процесс заморозки, что повлечет за собой дождь, — подтверждает биолог Брент Крайстнер из университета Флориды. — Остается только вопрос, много ли их в облаках, чтобы оказывать значительное влияние на осадки». Сейчас Крайстнер и другие исследователи с помощью метеозондов и самолетов берут пробы, чтобы ответить на вопрос о том, зачем вообще Pseudomonas Syringae, обычно обитающая на растениях, летает на облаках. Возможно, так, вместе с дождем, она преодолевает большие расстояния для освоения новых ареалов обитания.
Если же эта гипотеза подтвердится, то следующей фазой эксперимента может стать намеренный вызов дождя с помощью бактерий, то есть осуществление осадков по заказу. :
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