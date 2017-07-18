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В мраморной плите нашли «инопланетные артефакты»

18.07.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

В мраморной плите нашли "инопланетные артефакты"

Василий Кузьмич решил украсить беседку на даче, закупил мрамор и нашел мастера. В одной из плиток мастер и хозяин обнаружили странные срезы, а так же похожие на гайки и болты вмятины.

Свою уникальную находку житель Оренбурга, выставил на «Авито» за 10 миллионов рублей.

«Продам мраморную пластину, в которой при распиловке обнаружены болты и шпилька, скорее всего неземного происхождения, так как время образования мрамора 30 000 лет.Сделаны анализы: спектральный, рентгеновский и минералогический. При приобретении укажу место откуда добыта глыба мрамора. Торг уместен!!!»

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В мраморной плите нашли "инопланетные артефакты"

В мраморной плите нашли "инопланетные артефакты"

В мраморной плите нашли "инопланетные артефакты"

В мраморной плите нашли "инопланетные артефакты"

По словам Василия Кузьмича, он не стремится к славе — просто хочет, чтобы уникальный артефакт попал в хорошие руки.

Как утверждает оренбуржец, детали, найденные в плите, нетипичные, и найти такие в рядовой мастерской сложно — болт сделан технически сложнее и не используется в рядовых устройствах. К тому же, от плиты исходит иноземная энергетика.

Владелец необычной плиты уверен, что подобные предметы не могли быть вдавлены в твердый камень, а попали в породу в момент ее образования — то есть миллионы лет назад, когда еще не было человеческой цивилизации.

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Метки:  артефакты, Инопланетные, мраморной

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