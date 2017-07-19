Жуткие монстры реки Ветлуги

«Берег был низменным, болотистым. Решили остановиться и заночевать на краю болота. Ночью сплавщики проснулись от громких звуков. Страшный рёв шёл со стороны болота. Самые смелые решили выяснить, кто же так страшно ревёт. Продвигались цепочкой, друг за другом. В свете луны на небольшом возвышении хорошо просматривался силуэт животного. Довольно крупная особь, вытянув шею, издала звук, похожий на рёв. На её призыв ответило ещё несколько голосов. Но что-то встревожило существо, и оно, издав очередной рёв и сделав несколько неуклюжих движений, соскользнуло с возвышенности в болотную пучину»

Ветлуга — река в центре Европейской части России, левый приток Волги. Протекает по территории Кировской, Костромской и Нижегородской областей и республики Марий Эл.

Длина реки — 889 км, площадь бассейна 39 400 км². Среднегодовой расход воды — в низовье 255 м³/с. Левый берег низменный, правый высокий (до 100 м) сложен мергелями и песчаниками. Течение медленное, много стариц. Притоки: Нея, Большая Какша, Уста, Юронга — левые; Вохма, Люнда — правые. Питание снеговое. Ледостав с начала ноября по апрель. Сплавная. Судоходна на 700 км от устья.

На реке расположены города Шарья и Ветлуга, посёлки городского типа Варнавино, Ветлужский (Костромская область), Ветлужский (Нижегородская область), Красные Баки, Воскресенское. На берегу Чебоксарского водохранилища, при впадении Ветлуги находится посёлок городского типа Юрино.

Жители Поветлужья называют себя «ветлугаи» (ед. число «ветлугай») или «ветлужанами».