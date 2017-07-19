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Загадки человечества. Выпуск 6
19.07.2017 Что от нас скрывали
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Астрономы получили послание из космоса. Какое оно и почему учёные уверены, что его послал иной разум. О чём рассказывали людям инопланетяне. Когда человечество встретится с пришельцами;
— Рецепт бессмертия скрыт в теле голого грызуна. Почему зверёк голый землекоп не болеет и не стареет. За какие заслуги учёные сравнили его с суперменом. Как это поможет людям остановить процесс старения;
— Страшная тайна цыганской магии. Почему порча, которую наводят гадалки считается самой опасной. Почему так трудно уберечься от цыганского сглаза;
— Ангелы существуют. Учёные доказали природу происхождения небесных хранителей человека. Кто они такие, откуда пришли и почему помогают нам;
— Сенсационное открытие американских биологов избавит человечество от болезни крови. Какие эксперименты со стволовыми клетками затеяли генетики и как с помощью изменения ДНК врачи смогут обеспечить человечеству неиссякаемый банк донорской крови;
— Сенсационное заявление исследователей. Древние египтяне пытались воссоздать барокамеру, чтобы вылечить Тутанхамона. Почему эксперимент провалился;
— Царство магов и сверхлюдей. Что легендарную Шамбалу связывает с Россией и где учёным удалось отыскать тайные врата в загадочную страну
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