Загадки человечества. Выпуск 6



Астрономы получили послание из космоса. Какое оно и почему учёные уверены, что его послал иной разум. О чём рассказывали людям инопланетяне. Когда человечество встретится с пришельцами;

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