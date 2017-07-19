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Что делать если ты последний человек на Земле?

19.07.2017 Гипотезы   Нет комментариев


На Земле существует семь городов, в которых проживает всего лишь по одному единственному жителю. А теперь представьте себе , не важно по каким либо причинам семь миллиардов людей куда то исчезли – и ты остался один. Ты — последний человек на Земле.

:

«Белый шум» по телевизору и радио. Никто не пишет, не звонит, интернет не работает.

Поборов первый приступ дикого страха и одиночества, ты стараешься успокоиться и взять себя в руки. Можно долго рассуждать, что произошло и как будет дальше, но ясно одно — нужно что-то делать.

Все созданное человечеством в твоем распоряжение.

Ты надеешься, что хотя бы в первое время вся инфраструктура, например, атомные станции, плотины и многое другое, будет регулироваться автоматически и ты не умрешь от какой-либо техногенной катастрофы в ближайшее время. Но, что делать прямо сейчас?Вокруг полно всего, нет законов, нет правил и преград! Ты стал единственным легитивным президентом Земли. Ты можешь себе позволить всё: любой дом, машину, еду.

Но всё это никак не заставит тебя забыть об одной важной проблеме.

Ты последний человек на Земле, и нет больше друзей, близких и даже каких-то просто знакомых. Что делать в этой ситуации, тихо сойти с ума или брать от жизни всё, что она дала. И красиво прожить сколько тебе начертано судьбой.

А какой твой план действий?

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Метки:  делать, последний, Человек

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