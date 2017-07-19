На орбите Земли находится 10 тысяч тонн опасных техногенных объектов

Космический

мусор — катастрофическое техногенное засорение ближнего космоса,

представляющее угрозу сокращения или даже прекращения космической

деятельности человечества.

«Главная проблема состоит в том, что подавляющая часть опасных

фрагментов космического мусора остается необнаруженной», — говорится

в материалах международного конгресса «Глобальная и национальные

стратегии управления рисками катастроф и стихийных бедствий»..

В документе уточняется, что общее число объектов в космосе

с поперечником более одного сантиметра сейчас оценивается в 600 тысяч.

Из них постоянно отслеживается наземными радиолокационными и оптическими

средствами лишь не более 5%. Наиболее засорены мусором низкие

околоземные орбиты, а также зона геостационарной орбиты.

«Частота фатальных столкновений КА (космических аппаратов)

с объектами космического мусора быстро увеличивается и на начало 2013

года составляла одно столкновение в полтора года», — отмечается

в документе.