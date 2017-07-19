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На орбите Земли находится 10 тысяч тонн опасных техногенных объектов

19.07.2017 Части света   Нет комментариев

На орбите Земли находится 10 тысяч тонн опасных техногенных объектов

Большинство опасных фрагментов космического мусора, находящегося
на низких околоземных орбитах, все еще не обнаружено; всего на этих
орбитах сейчас находится порядка 10 тысяч тонн техногенных объектов,
представляющих реальную опасность для Земли.

:

Космический
мусор — катастрофическое техногенное засорение ближнего космоса,
представляющее угрозу сокращения или даже прекращения космической
деятельности человечества.

«Главная проблема состоит в том, что подавляющая часть опасных
фрагментов космического мусора остается необнаруженной», — говорится
в материалах международного конгресса «Глобальная и национальные
стратегии управления рисками катастроф и стихийных бедствий»..

В документе уточняется, что общее число объектов в космосе
с поперечником более одного сантиметра сейчас оценивается в 600 тысяч.
Из них постоянно отслеживается наземными радиолокационными и оптическими
средствами лишь не более 5%. Наиболее засорены мусором низкие
околоземные орбиты, а также зона геостационарной орбиты.

«Частота фатальных столкновений КА (космических аппаратов)
с объектами космического мусора быстро увеличивается и на начало 2013
года составляла одно столкновение в полтора года», — отмечается
в документе.

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