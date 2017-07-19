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На орбите Земли находится 10 тысяч тонн опасных техногенных объектов
19.07.2017 Части света
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Большинство опасных фрагментов космического мусора, находящегося
на низких околоземных орбитах, все еще не обнаружено; всего на этих
орбитах сейчас находится порядка 10 тысяч тонн техногенных объектов,
представляющих реальную опасность для Земли. :
Космический
мусор — катастрофическое техногенное засорение ближнего космоса,
представляющее угрозу сокращения или даже прекращения космической
деятельности человечества.
«Главная проблема состоит в том, что подавляющая часть опасных
фрагментов космического мусора остается необнаруженной», — говорится
в материалах международного конгресса «Глобальная и национальные
стратегии управления рисками катастроф и стихийных бедствий»..
В документе уточняется, что общее число объектов в космосе
с поперечником более одного сантиметра сейчас оценивается в 600 тысяч.
Из них постоянно отслеживается наземными радиолокационными и оптическими
средствами лишь не более 5%. Наиболее засорены мусором низкие
околоземные орбиты, а также зона геостационарной орбиты.
«Частота фатальных столкновений КА (космических аппаратов)
с объектами космического мусора быстро увеличивается и на начало 2013
года составляла одно столкновение в полтора года», — отмечается
в документе.
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