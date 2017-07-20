Человечество беззащитно перед угрозами из космоса

«Сегодня

человечество не имеет технологий и не способно защитить инфраструктуру

от воздействий из космоса. Но есть специалисты, и международная

кооперация позволит нам в ближайшие сроки реализовать целую систему мер

не только по дистанционному зондированию Земли, но и отслеживать

космические пространство вокруг Земли на 500 (тысяч), на миллион

километров», — сказал Пучков в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что будет возможность отслеживать все небесные тела,

которые, даже имея небольшие размеры, движутся с космическими скоростями

и представляют реальную угрозу для инфраструктуры, что еще раз доказал

Челябинский метеорит.

По его словам, только объединение усилий всех развитых стран позволит

создать технологии и институты, которые будут предупреждать угрозы

из космоса. Подобный сценарий показан в фильме Звёздные войны: Пробуждение силы. Пучков добавил, что международная программа развития

космического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций,

опасностей и угроз из космоса уже утверждена и реализуется.

Международный конгресс по управлению рисками катастроф и стихийных

бедствий проходит в Москве с 12 по 14 октября, в форуме будут

участвовать представители более чем 70 стран мира.