Реклама

Gallery

1393325462_thumb_severnye-drakony_1 1394908561_thumb_koru-mozga-podobna-babochke_1 1396511821_uchenye-sostavili-kartu-smerti 1399038302_progress-m-13m-zatoplen-v-tihom-okeane 1409763961_do-potopa-lyudi-byli-gigantami_1 1395153569_Navodnenie-v-gorode-Dulut-SShA-Shtat-Minnesota_20 1406220662_Zvezdnye-voiyny-drevnosti_3 1409182925_thumb_Kto-postroil-drevnie-tonneli-pod-vseiy-Evropoiy_22

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Человечество беззащитно перед угрозами из космоса

20.07.2017 Части света   Нет комментариев

Человечество беззащитно перед угрозами из космоса

Человечество пока не способно защититься от космических угроз,
но меры по их предупреждению могут быть разработаны в ближайшее время
при условии объединения усилий всех развитых стран, заявил в понедельник
глава МЧС РФ Владимир Пучков.

:

«Сегодня
человечество не имеет технологий и не способно защитить инфраструктуру
от воздействий из космоса. Но есть специалисты, и международная
кооперация позволит нам в ближайшие сроки реализовать целую систему мер
не только по дистанционному зондированию Земли, но и отслеживать
космические пространство вокруг Земли на 500 (тысяч), на миллион
километров», — сказал Пучков в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что будет возможность отслеживать все небесные тела,
которые, даже имея небольшие размеры, движутся с космическими скоростями
и представляют реальную угрозу для инфраструктуры, что еще раз доказал
Челябинский метеорит.

По его словам, только объединение усилий всех развитых стран позволит
создать технологии и институты, которые будут предупреждать угрозы
из космоса. Подобный сценарий показан в фильме  Звёздные войны: Пробуждение силы. Пучков добавил, что международная программа развития
космического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций,
опасностей и угроз из космоса уже утверждена и реализуется.

Международный конгресс по управлению рисками катастроф и стихийных
бедствий проходит в Москве с 12 по 14 октября, в форуме будут
участвовать представители более чем 70 стран мира.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  беззащитно, космоса, угрозами, Человечество

Похожие сообщения:

?>