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Человечество беззащитно перед угрозами из космоса
20.07.2017 Части света
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Человечество пока не способно защититься от космических угроз,
но меры по их предупреждению могут быть разработаны в ближайшее время
при условии объединения усилий всех развитых стран, заявил в понедельник
глава МЧС РФ Владимир Пучков. :
«Сегодня
человечество не имеет технологий и не способно защитить инфраструктуру
от воздействий из космоса. Но есть специалисты, и международная
кооперация позволит нам в ближайшие сроки реализовать целую систему мер
не только по дистанционному зондированию Земли, но и отслеживать
космические пространство вокруг Земли на 500 (тысяч), на миллион
километров», — сказал Пучков в эфире телеканала «Россия 24».
Он уточнил, что будет возможность отслеживать все небесные тела,
которые, даже имея небольшие размеры, движутся с космическими скоростями
и представляют реальную угрозу для инфраструктуры, что еще раз доказал
Челябинский метеорит.
По его словам, только объединение усилий всех развитых стран позволит
создать технологии и институты, которые будут предупреждать угрозы
из космоса. Подобный сценарий показан в фильме Звёздные войны: Пробуждение силы. Пучков добавил, что международная программа развития
космического мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций,
опасностей и угроз из космоса уже утверждена и реализуется.
Международный конгресс по управлению рисками катастроф и стихийных
бедствий проходит в Москве с 12 по 14 октября, в форуме будут
участвовать представители более чем 70 стран мира.
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