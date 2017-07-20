Сихотэ-Алиньский

метеорит упал 12 февраля 1947 года в 10.38 около поселка Бейцухе в

Уссурийской тайге, в горах Сихотэ-Алинь на Дальнем Востоке.

Раздробившись в атмосфере, он выпал железным дождем на площади 35 кв.

км. Метеорит оставил после себя более сотни кратеров диаметром до 28 м и

глубиной до 6 м и множество обломков. Общая масса выпавшего вещества,

по оценкам астрономов, составляла около 70 тонн, собрать удалось 27 тонн

— более 3500 фрагментов.Самый крупный из них весит 1745 кг.

Сихотэ-Алиньский метеорит вошел в десятку крупнейших метеоритов мира.

Сейчас образцы Сихотэ-Алиньского метеорита представлены во всех

более-менее крупных музеях мира.

Советский астроном Николай Дивари

описывал падение следующим образом: «В самом начале болид был замечен в

виде сравнительно небольшого скаленного тела, быстро движущегося по небу

под некоторым углом к горизонту. Размеры и яркость этой звездочки

увеличивались, пока не наступил критический момент в ее движении:

звездочка вспыхнула ослепительно ярким светом, разлетелась на части и,

оставляя за собой огненный хвост, продолжала стремительно приближаться к

земной поверхности. В этой стадии падение болида представляло собой

захватывающую картину, которую крайне редко удается наблюдать человеку.

Описывая большую дугу по небу, летел огненный шар, разбрасывая по

сторонам золотистые искры и все время дробясь в воздухе». Со звуками,

сходными с артиллерийской перестрелкой, обломки метеорита обрушились на

землю, вызвав небольшое землетрясение. В квартирах дребезжали окна,

выпадали стекла, сыпалась штукатурка, с крыш домов слетал снег. След,

оставшийся от летящего метеорита в небе, окончательно рассеялся только к

вечеру. Метеорит удалось досконально исследовать благодаря большому

количеству материала. Анализ показал, что он состоял на 94% из железа,

на 5,5% из никеля, на 0,38% из кобальта. Остальные составляющие —

углерод, хлор, фосфор и сера. Как отмечал советский астроном Василий

Фесенков, метеорит не представлял собой монолит, а состоял из множества

произвольно ориентированных кристаллов, «плохо связанных между собой».

Это, вероятно, и послужило его распаду на множество частей.Метеорит был

отнесен к химической группе II B An, в которую входит 2,7% железных

метеоритов. По расчетам Фесенкова, небесное тело пришло из центральной

части пояса астероидов и при входе в атмосферу весило около 100 тонн.

Грубая структура указывает на то, что оно сформировалось при

раскристаллизации жидкого расплава железа, никеля и кобальта при полном

отсутствии кислорода. Учитывая размеры метеорита, этот процесс должен

был занять около миллиона лет.

Поисками места падения метеорита

занялись уже на следующий день. Два самолета облетели тайгу, но не

смогли ничего обнаружить. Позже на поиски отправилась группа школьников

из соседнего села под руководством учителя, но, пройдя несколько

десятков километров по лесу на лыжах, они тоже ничего не нашли. Первыми

место падения метеорита обнаружили летчики Дальневосточного

геологического управления. 15 февраля они, возвращаясь на свой аэродром,

заметили большой темный участок на фоне заснеженного леса. В апреле на

место падения прибыла экспедиция из десяти человек под руководством

Фесенкова. Задачей экспедиции было изучить место падения и собрать все

части метеорита. Осколки, покрытые слоем глины, внешне мало отличались

от обломков горных пород, так что пришлось использовать миноискатель.

Один из крупных осколков вообще лежал прямо на дороге, и по нему

ежедневно ходили, не замечая.

Некоторые осколки застряли в стволах

деревьев, другие оказались в состоянии пробить стволы диаметром в

полметра. Осколочные образцы спиральной формы позволили Фесенкову

заключить, что на момент падения температура метеоритной массы

составляла около 300° С.

