Водоросли выжили 450 дней в открытом космосе

Все, кроме одного образца водорослей, выжили и развились в новые популяции после возвращения на Землю

В перспективе ученые из Института Фраунгофера хотят лучше понять особенности, которые используются водорослями для выживания. В частности, хотелось бы узнать, при каком уровне солнечного излучения они могут пострадать и пострадают ли вообще. Информация об этом может быть крайне полезной, например, при разработке методов и средств для защиты людей в рамках долгих космических перелетов. В конечном итоге ученые планируют провести ДНК-анализ водорослей, а также с помощью спектроскопических методов провести исследование молекулярных образований и других особенностей, отвечающих за «экранирование» и защиту этих водорослей.

Различные образцы зеленых водорослей CCCryo 101-99 дали рост после возвращения на Землю, спустя 450 проведенных дней фактически в открытом космосе

Эти исследования, помимо прочего, могут рассказать ученым о том, как могла выглядеть сама примитивная жизнь, когда условия на Земле были гораздо суровее, чем сейчас. Эти растения и их удивительные способности выживания также могут объяснить, каким образом некоторые организмы смогли пережить несколько периодов массового вымирания, один из которых, например, произошел после падения на Землю большого астероида, вызвавшего серьезные климатические изменения на планете.

Кстати говоря, об астероидах. Открытие ученых также позволяет в очередной раз заново взглянуть на гипотезу панспермии, согласно которой метеориты, кометы и астероиды могли являться источниками появления простейшей жизни на Земле. Исследование показывает, что определенные виды растений действительно способны выживать даже в таких сложных условиях, как космос. Однако доказывает ли это, что «семена жизни» были занесены на Землю именно с помощью метеоритов и комет – это уже другой вопрос.

Как указывалось выше, более практическое значение это исследование несет при разговоре о возможной колонизации Марса. Ведь в долгоиграющей перспективе производство пищи на Красной планете будет критически важным аспектом для выживания. Водоросли, в свою очередь, могут стать одним из источников кислорода и пищи.